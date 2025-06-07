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Израиль

ДТП в Негеве: трое пострадавших, состояние от тяжелого до критического

Мада
ДТП
Негев
время публикации: 07 июня 2025 г., 02:23 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 05:21
ДТП в Негеве: трое пострадавших, состояние от тяжелого до критического
Пресс-служба МАДА

В ночь на 7 июня на 25-й трассе около Сегев-Шалома в Негеве столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, все они получили тяжелые травмы.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавшие направлены в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Мужчина примерно 40 лет и подросток примерно 14 лет в критическом состоянии и женщина около 30 лет в тяжелом состоянии.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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