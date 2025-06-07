Правительство Австралии отказало во въезде в страну израильскому активисту Гиллелю Фульду

Правительство Австралии отказало во въезде в страну израильскому активисту американского происхождения Гиллелю Фульду, который должен был принять участие в мероприятиях по сбору средств для организации "Маген Давид Адом". Об этом говорится в заявлении Австралийской еврейской ассоциации (AJA).

"Этот запрет на въезд – не просто враждебный акт по отношению к еврейской общине, это глубоко антисемитская выходка", – заявил генеральный директор AJA Роберт Грегори.

Гилель Фульд – бизнес-консультант и видеоблогер, специализируется на израильской индустрии высоких технологий, рекомендациях для развивающихся компаний и советах по маркетингу для развития бизнеса и личных брендов.

Родился в Нью-Йорке, в семье раввина. В подростковом возрасте вместе со всей своей семьей переехал в Израиль. Окончил Бар-Иланский университет. Живет в Израиле, женат, отец пятерых детей. Старший брат Гиллеля, Ари Фульд, был убит палестинским террористом в сентябре 2018 года на перекрестке Гуш-Эцион.