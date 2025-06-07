ПИЦ: в результате удара по цели на юго-западе Газы убит шейх Исса Халифа
время публикации: 07 июня 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 08:14
Хамасовский "Палестинский информационный центр" назвал имя одного из убитых в результате ночного удара ЦАХАЛа по цели в районе Аль-Мауаси, на западе Хан-Юниса, на юге сектора. Это шейх Исса Салах Халифа. Непонятно, был ли он главной целью атаки.
Ранее из больницы "Насер" сообщали о не менее 12 убитых и более 40 раненых в результате удара ЦАХАЛа по этой цели. Отмечалось, что среди погибших есть и взрослые, и несовершеннолетние.
Ссылки по теме