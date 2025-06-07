ПИЦ: в результате удара по цели на юго-западе Газы убит шейх Исса Халифа

Хамасовский "Палестинский информационный центр" назвал имя одного из убитых в результате ночного удара ЦАХАЛа по цели в районе Аль-Мауаси, на западе Хан-Юниса, на юге сектора. Это шейх Исса Салах Халифа. Непонятно, был ли он главной целью атаки.

Ранее из больницы "Насер" сообщали о не менее 12 убитых и более 40 раненых в результате удара ЦАХАЛа по этой цели. Отмечалось, что среди погибших есть и взрослые, и несовершеннолетние.