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Израиль

ПИЦ: в результате удара по цели на юго-западе Газы убит шейх Исса Халифа

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 07 июня 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 08:14
ПИЦ: в результате удара по цели на юго-западе Газы убит шейх Исса Халифа
ПИЦ/ХАМАС

Хамасовский "Палестинский информационный центр" назвал имя одного из убитых в результате ночного удара ЦАХАЛа по цели в районе Аль-Мауаси, на западе Хан-Юниса, на юге сектора. Это шейх Исса Салах Халифа. Непонятно, был ли он главной целью атаки.

Ранее из больницы "Насер" сообщали о не менее 12 убитых и более 40 раненых в результате удара ЦАХАЛа по этой цели. Отмечалось, что среди погибших есть и взрослые, и несовершеннолетние.

Израиль
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