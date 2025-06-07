ЦАХАЛ уничтожил двух боевиков "Исламского джихада", выдававших себя за журналистов

ЦАХАЛ точечно атаковал и уничтожил двух террористов из организации "Исламский джихад", которые действовали под видом журналистов, находясь на командном пункте во дворе больницы "Аль-Маамадани" в города Газа.

Этот больничный комплекс использовался террористами для планирования и осуществления террористических операций против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Установлены имена террористов. Это Сулейман Хани Салиман Хаджадж и Самир Аль-Рафаи.

Террористические организации в секторе Газы продолжают использовать больницы для террористических целей, цинично подвергая опасности гражданское население в больнице и вокруг неё.