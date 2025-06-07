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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил двух боевиков "Исламского джихада", выдававших себя за журналистов

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Исламский джихад
время публикации: 07 июня 2025 г., 16:08 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 17:02
ЦАХАЛ уничтожил двух боевиков "Исламского джихада", выдававших себя за журналистов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ точечно атаковал и уничтожил двух террористов из организации "Исламский джихад", которые действовали под видом журналистов, находясь на командном пункте во дворе больницы "Аль-Маамадани" в города Газа.

Этот больничный комплекс использовался террористами для планирования и осуществления террористических операций против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Установлены имена террористов. Это Сулейман Хани Салиман Хаджадж и Самир Аль-Рафаи.

Террористические организации в секторе Газы продолжают использовать больницы для террористических целей, цинично подвергая опасности гражданское население в больнице и вокруг неё.

Израиль
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