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Израиль

ЦАХАЛ назвал имена еще двух погибших в ходе военных действий в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 07 июня 2025 г., 21:10 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 21:36
Том Ротштейн и Ури Йонатан Коэн
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешены к публикации имена еще двух военнослужащих, которые погибли в ходе военных действий на юге сектора Газы:

- старший сержант Том Ротштейн, 23 года, из Рамат-Гана, боец инженерного спецназа "Яалом"

- старшина Ури Йонатан Коэн, 20 лет, из Неве-Йерек, боец инженерного спецназа "Яалом"

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 866 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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