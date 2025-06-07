ЦАХАЛ назвал имена еще двух погибших в ходе военных действий в Газе

Разрешены к публикации имена еще двух военнослужащих, которые погибли в ходе военных действий на юге сектора Газы:

- старший сержант Том Ротштейн, 23 года, из Рамат-Гана, боец инженерного спецназа "Яалом"

- старшина Ури Йонатан Коэн, 20 лет, из Неве-Йерек, боец инженерного спецназа "Яалом"

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 866 военнослужащих ЦАХАЛа.