Разбитое стекло Верховного суда: к расследованию подключился ШАБАК

Управление судов сообщило, что в ходе проверки было установлено: стекло в здании Верховного суда было разбито 5 июня в ходе демонстрации сторонников судебной реформы. К расследованию подключилась Общая служба безопасности (ШАБАК).

Согласно этому заявлению, ущерб зданию был нанесен в результате выстрела из пневматического пистолета или рогатки. "Это беспрецедентное, крайне тяжелое событие. Если выяснится, что ущерб был нанесен целенаправленно, виновники должны ответить по всей строгости закона. Речь идет о покушении на основы демократии", – говорится в заявлении.

Министр юстиции Ярив Левин, один из инициаторов юридической реформы, выступил с осуждением нанесения ущерба Верховному суду. "Насилие любого вида недопустимо и неприемлемо", – сказал он.

"Верховный суд – один из столпов израильской демократии. Причинение ущерба зданию, в котором он заседает, – пересечение опасной границы. Насилие, подстрекательство, вандализм, – недопустимы, бороться ними нужно непримиримо", – сообщил президент Израиля Ицхак Герцог.