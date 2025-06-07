x
07 июня 2025
|
последняя новость: 22:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 июня 2025
|
07 июня 2025
|
последняя новость: 22:31
07 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разбитое стекло Верховного суда: к расследованию подключился ШАБАК

Верховный суд/БАГАЦ
ШАБАК
время публикации: 07 июня 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 07 июня 2025 г., 22:50
Разбитое стекло Верховного суда: к расследованию подключился ШАБАК
Oren Ben Hakoon/Flash90

Управление судов сообщило, что в ходе проверки было установлено: стекло в здании Верховного суда было разбито 5 июня в ходе демонстрации сторонников судебной реформы. К расследованию подключилась Общая служба безопасности (ШАБАК).

Согласно этому заявлению, ущерб зданию был нанесен в результате выстрела из пневматического пистолета или рогатки. "Это беспрецедентное, крайне тяжелое событие. Если выяснится, что ущерб был нанесен целенаправленно, виновники должны ответить по всей строгости закона. Речь идет о покушении на основы демократии", – говорится в заявлении.

Министр юстиции Ярив Левин, один из инициаторов юридической реформы, выступил с осуждением нанесения ущерба Верховному суду. "Насилие любого вида недопустимо и неприемлемо", – сказал он.

"Верховный суд – один из столпов израильской демократии. Причинение ущерба зданию, в котором он заседает, – пересечение опасной границы. Насилие, подстрекательство, вандализм, – недопустимы, бороться ними нужно непримиримо", – сообщил президент Израиля Ицхак Герцог.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook