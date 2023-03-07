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    В Израиле

    Источники: в Дженине ликвидирован террорист, убивший братьев Янив в Хауаре, уничтожены еще несколько террористов

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    Источники: в Дженине ликвидирован террорист, убивший братьев Янив в Хауаре, и еще несколько террористов
    Nasser Ishtayeh/Flash90

    По предварительным данным, в ходе спецоперации в лагере беженцев в Дженине сегодня, 7 марта, был ликвидирован террорист, который 26 февраля убил в Хауаре (Самария) братьев Гилеля Менахема Янива (21) и Ягеля Яакова Янива (20).

    Палестинские и израильские источники сообщают, что в Дженине военными убиты четверо вооруженных боевиков. Боевые действия продолжаются, слышны взрывы и стрельба.

    Минздрав Палестинской автономии подтверждает сведения о четырех убитых и примерно десяти раненых в Дженине.

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    Телеграм-канал Abu Ali Express со ссылкой на палестинские источники и минздрав ПА называют имена троих убитых боевиков: 1) Алаа Абу Армила (сын секретаря ФАТХа в Дженине Аты Абу Армилы), 2) Зияд Зарини (офицер силовых структур ПА и боевик ФАТХа), 3) Мухаммад Газауи (26).

    Руководство ФАТХа объявило, что в Дженине были убиты высокопоставленные члены этой организации и "Батальонов мучеников Аль-Аксы" (военное крыло ФАТХа).

    Во время действий в Дженине израильские военные потеряли мультикоптер, который был задействован для наблюдения за зоной спецоперации. Судя по публикациям в соцсетях, беспилотник был сбит и захвачен боевиками.

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    В соцсетях публикуются видеозаписи, на которых видно, что над Дженином кружат израильские военные вертолеты.

    После 17:00 поступили неофициальные сведения о том, что спецоперация в Дженине завершена, ЦАХАЛ покидает город.

    Информация уточняется. Ожидается публикация официального отчета ЦАХАЛа.

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    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу еще до публикации официального отчета прокомментировал результаты спецоперации в Дженине. "Бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа и ЯМАМа сегодня уничтожили гнусного террориста, который хладнокровно убил двух прекрасных братьев Гилеля и Ягеля Янив. Наши отважные воины провели хирургическую операцию в самом сердце логова убийц. Я восхваляю их и желаю выздоровления раненым из наших рядов. Повторяю снова и снова, снова и снова: тот, кто навредит нам, умоется кровью", – заявил Нетаниягу.

    Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о проведении силами ЦАХАЛа спецоперации в Дженине. В операции задействованы бойцы дивизии ЙОШ (Иудеи и Самарии), спецназа по борьбе с террором (ЯМАМ), спецподразделения "Сайерет Харув" (бригада "Кфир"), спецназа пограничной полиции.

    Палестинские источники передавали, что военные окружили дом в лагере беженцев Дженин. Была замечена инженерная техника на подъезде к этому дому. Затем сообщалось о взрывах и дыме над местом проведения операции.

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    В сообщениях "Палестинского информационного центра" говорилось, что ЦАХАЛ окружил дом "шахида" Амджада аль-Азми (был уничтожен ЦАХАЛом в лагере беженцев Дженин в 2021 году), военные призывали его отца сдаться. По дому была выпущена ракета, передавал телеграм-канал Abu Ali Express. Позже владелец дома Ияд Абу аль-Азми подтвердил, что военные вынудили его покинуть дом, а потом выпустили ракету по зданию (где скрывались вооруженные боевики).

    Одновременно ЦАХАЛ провел контртеррористическую операцию в лагере беженцев Аскар, к востоку от Шхема, где были задержаны трое подозреваемых: братья Абд, Халид и Касам Харуша. Сайт Ynet пишет, что задержанные являются "детьми террориста" (убившего братьев Янив в Хауаре). В операции участвовали спецподразделение "Дувдеван" и разведчики бригады "Голани".

    Теракт в Самарии. Фоторепортаж

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    26 февраля террорист обстрелял автомобиль Citroen C1 с израильскими номерными знаками в Хауаре, в районе перекрестка Эйнабус (к югу от Шхема, Самария). В результате теракта ,skb убиты двое израильтян – братья Гилель Менахем и Ягель Яаков Янив, из поселка Ар Браха. Террорист скрылся. Его розыск по горячим следам результатов не дал.

    Сообщалось, что террорист подъехал к месту нападения на машине, но скрылся пешком. Он подошел к автомобилю Citroen C1 с израильскими номерными знаками, который застрял в пробке, и выпустил по нему 12 пуль. Огонь велся из пистолета или пистолета-пулемета (возможно, самодельного "Карло" – "Карл Густав").

    После теракта большая группа еврейских поселенцев нанесла значительный ущерб имуществу арабов в Хауаре и других арабских деревнях к югу от Шхема.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 7 Марта 2023
    Силы ЦАХАЛа проводят операцию в Дженине
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