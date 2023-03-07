Переговоры по юридической реформе: договоренности и разногласия

Переговоры о компромиссе в юридической реформе, проходящие при содействии и посредничестве президента Израиля Ицхака Герцога, близки к завершению. Как сообщают "Кешет", "Гаарец", "Едиот Ахронот" и "Исраэль а-Йом", достигнуто соглашение по большинству спорных вопросов, однако в некоторых темах разногласия остаются в силе, и неясно, удастся ли их преодолеть.

Согласно большинству опубликованных сообщений, в рамках переговоров согласовано, что закон о преодолении вето БАГАЦа принят не будет вовсе или будет распространяться только на отдельные конкретные законы. В настоящий момент неясно, как прореагируют на такое предложение в ультраортодоксальных партиях, где надеялись, что преодоление вето БАГАЦа позволит принять закон о призыве в той форме, в которой хотят харедим.

adv_11 incontent_1

Как пишет "Гаарец", в компромиссном проекте говорится о том, что "будет найдено законодательное решение проблемы призыва учащихся йешив в ЦАХАЛ". "Закон о всеобщей воинской обязанности будет изменен таким образом, что БАГАЦ не сможет вмешаться в этот процесс", – заявляют источники, на которые ссылается издание.

adv_12 m_ar_1

Принцип крайней неприемлемости (עילת הסבירות) будет частично отменен, и суд не сможет отменять политические назначения, исходя из него, за исключением тех случаев, когда речь идет о "нарушении прав человека". Критерий определения этих нарушений остается туманным.

Для утверждения Основного закона потребуются четыре чтения, а не три, как сегодня. В первых трех чтениях достаточно 61 голоса для утверждения Основного закона. В четвертом чтении, которое состоится не раньше, чем через три месяца после третьего, потребуются голоса 80 депутатов. Если четвертое чтение будет отложено на Кнессет следующего созыва, там достаточно 70 голосов. БАГАЦ не сможет отменять законы, принятые таким путем. Основные законы, которые были приняты ранее, сохранят свой статус.

adv_13 incontent_2

По вопросу об отмене обычных законов, которые, по мнению судей Верховного суда, противоречат Основным, между сторонами по-прежнему есть разногласия. Сторонники реформы требуют, чтобы для отмены законов необходимо было большинство в 11 из 15 судей Верховного суда, противники говорят о 10 из 15. В то же время достигнута договоренность о том, что для отмены закона, обсуждение должно проходить при участии полной коллегии судей Верховного суда.

adv_14 m_ar_2

По мнению источников, на которые ссылается "Кешет", минимальные разногласия будут преодолены, так как ни одна сторона не захочет быть обвиненной в срыве переговоров из-за вопроса об одном голосе.

Наиболее серьезные разногласия касаются вопроса о составе и порядке работы комиссии по выбору судей. Согласно предложению, которое рассматривается в настоящий момент, комиссия будет расширена до 11 человек (сегодня 9). Коалиция будет иметь четыре места в комиссии: министр юстиции, еще два министра и один депутат. Оппозиция будет представлена двумя депутатами. При этом выбирать их будут сами оппозиционные фракции, чтобы у коалиции не было возможности ввести в состав комиссии оппозиционера, который в вопросах юридической системы придерживается тех же взглядов, что и коалиция. В комиссию войдут также трое судей Верховного суда – председатель и еще двое судей, которые будут выбраны по принципу стажа работы в этой инстанции. Представители коллегии адвокатов будут выведены из состава комиссии. Вместо них будут кооптированы два представителя общественности, выбранные совместно министром юстиции и главой Верховного суда. Согласно предложению, это должны быть люди, "соответствующие критериям назначения в Верховный суд". Они будут назначены в комиссию на три года. Если глава минюста и председатель Верховного суда не смогут прийти к соглашению о представителях общественности, комиссия будет работать в составе девяти человек.

adv_15 incontent_3

В настоящий момент нет договоренности о том, каким большинством будут утверждаться кандидатуры. Однако сторонники реформы требуют, чтобы коалиции было предоставлено большее влияние на формирование состава Верховного суда.

adv_16 m_ar_3

Переговоры координирует профессор Йедидия Штерн из Израильского института демократии. В переговорах принимают участие представители различных форумов и исследовательских центров, в том числе Форума "Коэлет", который является идеологом реформы юридической системы.

Предполагается, что в случае достижения соглашения, президент представит его в форме законопроекта. Если соглашение не будет достигнуто, президент представит свое предложение по разрешению разногласий.

adv_17 incontent_4

В оппозиции заявляют, что есть основания для осторожного оптимизма. Как сообщает "Кан", источники в оппозиции говорят о том, что, если коалиция примет предложение президента, можно будет отказаться от требования о замораживании продвижения законопроектов на время переговоров.

adv_18 m_ar_4

"Кан" сообщает также, что в "Ликуде" усиливается давление на премьер-министра Биньямина Нетаниягу с требованием "обуздать" Ярива Левина. "Цена этой революции слишком высока, надо найти компромисс, даже если в результате Левин подаст в отставку", – заявляют в "Ликуде". В то же время, в коалиции отмечают, что не будет компромиссов по вопросу о работе комиссии по выбору судей и о порядке отмены законов.