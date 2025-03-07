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07 марта 2025
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последняя новость: 09:17
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Израиль

ДТП на 35-й трассе: погибла женщина

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 07 марта 2025 г., 09:17 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 09:37

Утром 7 марта на 35-й трассе недалеко от от перекрестка Гуврин столкнулись два автомобиля. В результате аварии была тяжело травмирована женщина примерно 60 лет, констатирована ее смерть, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Второй пострадавший, мужчина примерно 30 лет, получил травмы от легких до средней тяжести. Он направлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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