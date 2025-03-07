ДТП на 35-й трассе: погибла женщина

Утром 7 марта на 35-й трассе недалеко от от перекрестка Гуврин столкнулись два автомобиля. В результате аварии была тяжело травмирована женщина примерно 60 лет, констатирована ее смерть, передает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Второй пострадавший, мужчина примерно 30 лет, получил травмы от легких до средней тяжести. Он направлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.