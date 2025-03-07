Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 7 марта, температура будет ниже, чем вчера, и примерно соответствующей среднесезонной. Облачно. Временами дожди, в основном слабые, почти на всей территории страны. Возможны затопления в низинах.

В Иерусалиме – 10-13 градусов, в Тель-Авиве – 14-19, в Хайфе – 14-17, в Эйлате – 14-19, в Беэр-Шеве – 12-17, в Мицпе-Рамоне – 10-12, на побережье Мертвого моря – 15-17, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-17, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-18, на Голанских высотах – 12-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В субботу дожди прекратятся, переменная облачность. В воскресенье-понедельник – без существенных изменений.