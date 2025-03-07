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Израиль

Правительство разрешило мусульманам из ПА посещать Храмовую гору по пятницам в течение Рамадана

Иерусалим
Правительство
Праздники
время публикации: 07 марта 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 07:48
Правительство разрешило мусульманам из ПА посещать Храмовую гору по пятницам в течение Рамадана
Chaim Goldberg/Flash90

Канцелярия главы правительства Израиля утром в пятницу, 7 марта, сообщила: премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министры его кабинета одобрили рекомендацию системы безопасности разрешить ограниченному числу мусульманских верующих из Иудеи и Самарии посещать Храмовую гору по пятницам в течение месяца Рамадан. Это будет происходить по той же схеме, что и в прошлом году.

"Согласно установленному порядку, мужчины в возрасте от 55 лет и старше, женщины от 50 лет и старше, а также дети до 12 лет смогут войти на Храмовую гору при условии получения разрешения и предварительной проверки безопасности. Вход верующих будет осуществляться через организованные переходы после полного прохождения процедуры безопасности перед въездом в Израиль. Государство Израиль продолжит обеспечивать свободу вероисповедания для всех религий и национальностей", – говорится в официальном сообщении.

Сегодня – первая пятница Рамадана. В Старом городе Иерусалима усилены меры безопасности.

Израиль
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