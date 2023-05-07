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    В Израиле

    Разрешено к публикации: по подозрению в убийстве задержан Денис Мокин

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    Разрешено к публикации: по подозрению в убийстве задержан Денис Мокин
    Fadi Amun/Flash90

    Разрешено к публикации, что по подозрению в убийстве 19-летнего Диара Омри задержан 32-летний Денис Мокин, житель кибуца Ган Нер (Гильбоа).

    Утром 7 мая задержанный был доставлен в мировой суд в Нацерете. Охрана была вынуждена применить силу, чтобы вывести из зала суда разгневанных родственников убитого.

    Суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей на восемь суток. Ему могут быть предъявлены обвинения в убийстве, вождении в нетрезвом виде, в вождении при отсутствии действующих водительских прав, в попытке воспрепятствовать расследованию.

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    Диар Омри был смертельно ранен около въезда в кибуц Ган Нер. Его доставили в больницу "А-Эмек" в Афуле, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

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