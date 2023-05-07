Разрешено к публикации: по подозрению в убийстве задержан Денис Мокин
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Разрешено к публикации, что по подозрению в убийстве 19-летнего Диара Омри задержан 32-летний Денис Мокин, житель кибуца Ган Нер (Гильбоа).
Утром 7 мая задержанный был доставлен в мировой суд в Нацерете. Охрана была вынуждена применить силу, чтобы вывести из зала суда разгневанных родственников убитого.
Суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей на восемь суток. Ему могут быть предъявлены обвинения в убийстве, вождении в нетрезвом виде, в вождении при отсутствии действующих водительских прав, в попытке воспрепятствовать расследованию.
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Диар Омри был смертельно ранен около въезда в кибуц Ган Нер. Его доставили в больницу "А-Эмек" в Афуле, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Мая 2023
Умер юноша, раненный возле кибуца Ган Нер. Полиция подозревает, что речь идет об убийстве
Умер юноша, раненный возле кибуца Ган Нер. Полиция подозревает, что речь идет об убийстве
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Мая 2023
МАДА сообщает об инцидентах с применением огнестрельного оружия; двое раненых
МАДА сообщает об инцидентах с применением огнестрельного оружия; двое раненых
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