СМИ: Марш с флагами в Иерусалиме пройдет через мусульманские кварталы. ХАМАС угрожает

Традиционный Марш с флагами, которым отмечается День Иерусалима, в этом году пройдет 18 мая. Издание Ynet со ссылкой на информированные источники в правительстве пишет, что в этом году его участники пройдут по традиционному маршруту – через Шхемские ворота к Стене Плача.

По информации "Исраэль а-Йом", левая организация "Омдим бе-яхад", которая объединяет евреев и арабов, несколько дней назад обратилась к генинспектору полиции Коби Шабтаю с требованием запретить участникам Марша проходить через мусульманские кварталы. Авторы письма высказали опасения, что это может привести к столкновениям между евреями и арабами и в целом "воспламенить ситуацию". Помимо этого активисты организации начали собирать подписи под петицией с требованием изменить маршрут мероприятия.

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Арабское информационное агентство Sawa 7 мая опубликовало заявление ХАМАСа по поводу Марша с флагами. В заявлении говорится, что движение не допустит "иудаизации" Иерусалима и Аль-Аксы ни с помощью жертвоприношений на Храмовой горе, ни с помощью маршей с флагами.

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В мае 2021 года глава правительства Биньямин Нетаниягу изменил маршрут Марша с флагами: участники мероприятия прошли в Старый город через Яффские, а не через Шхемские ворота. Тем не менее, через два часа после начала марша он был отменен полицией, так как боевики ХАМАСа из Газы обстреляли израильскую территорию ракетами (сирены, предупреждающие об обстреле, звучали в Иерусалиме и его пригородах). Этот обстрел стал одной из причин начала военной операции в секторе Газы "Страж стен". Спустя год правительство Беннета-Лапида разрешило проведение Марша по обычному маршруту, несмотря на угрозы со стороны ХАМАСа.