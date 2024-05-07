ЦАХАЛ заявил о перехвате ночью БПЛА, летевшего с восточной стороны

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 7 мая израильские ВВС успешно перехватили беспилотный самолет, прилетевший с востока.

"БПЛА находился под контролем сил ЦАХАЛа, не представлял угрозы, и в соответствии с принятой практикой не было активировано никаких предупреждений. Пострадавших и ущерба нет", – заявляют военные.

Проиранская шиитская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила, что в ночь на 7 мая атаковала некую цель в Израиле. Возможно, речь идет об этой атаке.

Отметим, что о подобных перехватах ЦАХАЛ сообщает второй день подряд.