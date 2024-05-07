Жители Эйлата сообщают о сильном взрыве. Комментарии ЦАХАЛа
время публикации: 07 мая 2024 г., 23:13 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 23:48
Поздно вечером жители Эйлата сообщили о сильном взрыве, который был слышен во всем городе.
Сработала система ПРО.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что "Железным куполом" над Красным морем был сбит враждебный летательный аппарат, по всей видимости, беспилотник, летевший с восточной стороны. В сообщении подчеркивается, что объект был сбит до того, как вошел в воздушное пространство Израиля.
Из Службы тылом передали, что не было необходимости включать сигнал тревоги в Эйлате.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2024