Жители Эйлата сообщают о сильном взрыве. Комментарии ЦАХАЛа

Поздно вечером жители Эйлата сообщили о сильном взрыве, который был слышен во всем городе.

Сработала система ПРО.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что "Железным куполом" над Красным морем был сбит враждебный летательный аппарат, по всей видимости, беспилотник, летевший с восточной стороны. В сообщении подчеркивается, что объект был сбит до того, как вошел в воздушное пространство Израиля.

Из Службы тылом передали, что не было необходимости включать сигнал тревоги в Эйлате.