Самолеты ЦАХАЛа атаковали цели в шести ливанских деревнях. Видео
время публикации: 07 мая 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 20:09
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по зданиям, используемым "Хизбаллой" в военных целях, в шести районах южного Ливана.
Удары наносились по строениям в деревнях Блида, Марун ар-Рас, Ярун, Аль-Хиам.
А также были атакованы инфраструктура террора в районе деревни Хамаам и передвижная ракетная установка возле деревни Айта аш-Шааб.
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