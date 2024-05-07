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Самолеты ЦАХАЛа атаковали цели в шести ливанских деревнях. Видео

время публикации: 07 мая 2024 г., 20:00 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 20:09
Самолеты ЦАХАЛа атаковали цели в шести ливанских деревнях
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по зданиям, используемым "Хизбаллой" в военных целях, в шести районах южного Ливана.

Удары наносились по строениям в деревнях Блида, Марун ар-Рас, Ярун, Аль-Хиам.

А также были атакованы инфраструктура террора в районе деревни Хамаам и передвижная ракетная установка возле деревни Айта аш-Шааб.

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