ЦАХАЛ сообщает об ударах по "Хизбалле" в Ливане и последствиях атаки ударных БПЛА

ЦАХАЛ сообщает о нанесении новых ударов по объектам "Хизбаллы" и боевых действиях около границы с Ливаном за последние сутки.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что вечером 6 мая в районе Акамта на юге Ливана израильскими ВВС были уничтожены военные сооружения и инфраструктура террористической организации "Хизбалла".

Утром 7 мая силы ЦАХАЛа обстреляли цель в районе Уади Катия, устранив угрозу.

Кроме того, сообщается, что днем 7 мая был успешно перехвачен один из БПЛА, летевших со стороны Ливана. Еще один БПЛА упал в районе Ифтаха, возник пожар. Два БПЛА упали на открытой местности. Еще несколько – в районах застройки. Причинен незначительный ущерб. Пострадавших нет. Судя по имеющимся данным, "Хизбалла" выпустила шесть ударных беспилотников в течение короткого периода.