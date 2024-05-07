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Израиль

ЦАХАЛ сообщает об ударах по "Хизбалле" в Ливане и последствиях атаки ударных БПЛА

время публикации: 07 мая 2024 г., 14:17 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 14:55
ЦАХАЛ сообщает об ударах по "Хизбалле" в Ливане и последствиях атаки ударных БПЛА
Ayal Margolin/Flash90

ЦАХАЛ сообщает о нанесении новых ударов по объектам "Хизбаллы" и боевых действиях около границы с Ливаном за последние сутки.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что вечером 6 мая в районе Акамта на юге Ливана израильскими ВВС были уничтожены военные сооружения и инфраструктура террористической организации "Хизбалла".

Утром 7 мая силы ЦАХАЛа обстреляли цель в районе Уади Катия, устранив угрозу.

Кроме того, сообщается, что днем 7 мая был успешно перехвачен один из БПЛА, летевших со стороны Ливана. Еще один БПЛА упал в районе Ифтаха, возник пожар. Два БПЛА упали на открытой местности. Еще несколько – в районах застройки. Причинен незначительный ущерб. Пострадавших нет. Судя по имеющимся данным, "Хизбалла" выпустила шесть ударных беспилотников в течение короткого периода.

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