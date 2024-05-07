x
07 мая 2024
|
последняя новость: 18:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 мая 2024
|
07 мая 2024
|
последняя новость: 18:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сигнал тревоги вновь прозвучал в кибуцах на границе с Газой

время публикации: 07 мая 2024 г., 18:06 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 18:12
Сигнал тревоги вновь прозвучал в кибуцах на границе с Газой
Erik Marmor/Flash90

В 17:57 сигнал тревоги вновь прозвучал в населенных пунктах на границе с сектора Газы. Предупреждение об угрозе обстрела получили жители Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Реим.

По предварительной информации, в результате обстрела нет раненых.

Мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что системой ПРО были перехвачены не менее пяти ракет.

Информация уточняется.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2024

214-й день войны в Израиле. Хронология событий