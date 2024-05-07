Сигнал тревоги вновь прозвучал в кибуцах на границе с Газой

В 17:57 сигнал тревоги вновь прозвучал в населенных пунктах на границе с сектора Газы. Предупреждение об угрозе обстрела получили жители Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Реим.

По предварительной информации, в результате обстрела нет раненых.

Мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что системой ПРО были перехвачены не менее пяти ракет.

Информация уточняется.