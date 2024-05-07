Сигнал тревоги вновь прозвучал в кибуцах на границе с Газой
время публикации: 07 мая 2024 г., 18:06 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 18:12
В 17:57 сигнал тревоги вновь прозвучал в населенных пунктах на границе с сектора Газы. Предупреждение об угрозе обстрела получили жители Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Реим.
По предварительной информации, в результате обстрела нет раненых.
Мониторинговая группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что системой ПРО были перехвачены не менее пяти ракет.
Информация уточняется.
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