"С точки зрения арабов, Израиль – Палестина, все евреи – поселенцы". Интервью с Моран Таль

Моран Таль в прошлом занималась преподаванием арабского языка в школах, а сейчас сосредоточена на OSINT – анализе открытых источников на арабском. Параллельно она разрабатывает просветительские материалы для организации "Регавим" и ведет популярный блог в сети X. В интервью она рассказывает об отношении израильских арабов к еврейскому государству, о специфике лексикона арабоязычных СМИ, а также об эффективности преподавании арабского в школах. Беседовал Шауль Резник.

Когда вы начали отслеживать высказывания израильских арабов в социальных сетях?

Начнем с термина "израильские арабы" – я избегаю его использования. Почти ни один араб так себя не называет. Они говорят "арабы внутренних территорий [Палестины]", "палестинцы 48 года" или "арабы 48 года" – всё это исходит из представления, что весь Израиль и есть Палестина. Поэтому я предпочитаю термины вроде "арабы из Израиля" или "арабы – граждане Израиля".

Всё началось случайно – я просто наткнулась на страницы таких городов, как Умм эль-Фахм, Назарет (Эль-Насира) и Лод (Эль-Люд), большинство из которых были неофициальными. Авторы постов и комментаторы открыто называли эти населенные пункты частью Палестины, а себя – палестинцами. Я стала замечать публикации, поддерживающие террористов – особенно в периоды военных действий – или выражающие враждебность к Израилю и евреям.

Постепенно это переросло в целенаправленный мониторинг: я начала изучать разные страницы в Facebook, читать комментарии, анализировать настроения.

В то время я состояла в группе переводов с арабского на иврит и там впервые столкнулась с темой "культурной апроприации". Например, одна женщина опубликовала фото бутерброда с "иджа" (овощным омлетом) и написала: "Даже это они у нас украли". Когда я осмелилась заметить, что евреи в арабских странах тоже ели эти блюда и привезли их с собой, меня исключили из группы.

Со временем я пришла к выводу, что подобные проявления отчужденности и враждебности, а иногда и одобрения террора, носят системный характер. Это касалось не только виртуального пространства – в реальных беседах с арабами, имеющими израильское гражданство, я неоднократно сталкивалась с поддержкой идеи исламского халифата, причем в самый пик активности "Исламского государства".

Переломный момент, превративший спонтанный мониторинг в систематическую работу, случился в 2019 году во время спора в Twitter с пользователем по имени Амджад. Он утверждал, что арабы в Израиле идентифицируют себя как "израильские палестинцы". К тому моменту у меня уже был немалый опыт наблюдений, доказывающих обратное – люди, открыто отрекающиеся от своей израильской идентичности. Тогда я просто начала приводить ему примеры. С этого всё и началось.

В чем причина такого отношения?

На мой взгляд, это сочетание нескольких факторов: влияние СМИ, воспитание в мечетях, семье и школе, религиозно-политическая система ценностей. Хотя я не изучала арабскую систему образования особо глубоко, у меня есть показательные примеры того, что там происходит. Например, известный в соцсетях активист Тимор-Давид Аклин, араб, перешедший в иудаизм, рассказывал, как в школе в Яффо после сообщения о похищении Гилада Шалита все ученики ликовали.

Есть и образовательные инициативы, которые проникают в арабские школы "с черного хода" – проекты, продвигаемые арабскими интеллектуалами, некоторые из которых связаны с БАЛАД, ООП и ХАДАШ. Они активно прививают молодому поколению идеи "права на возвращение", включая издание детских книг о "деревнях изгнанников", побуждая учеников мечтать о возвращении. Подчеркиваю: целевая аудитория – не арабы из Газы, а граждане Израиля.

Возьмем Уаиля Ауада – откровенно враждебно настроенного журналиста, который также работает учителем в израильской школе. Он выступает как эксперт на иорданском канале "Аль-Раи" и параллельно учит своих учеников неофициальному палестинскому гимну "Маутини" ("Моя родина"), где есть строки: "Наша сила – благородная цель и знамя… Победи врагов, о Родина моя". В одном из видео с выпускного он декламирует эти слова перед учениками и родителями. Этот гимн популярен именно среди арабов – граждан Израиля, в отличие от арабов Иудеи и Самарии, предпочитающих гимн Организации освобождения Палестины "Фидаи".

Другой показательный случай – группа израильских врачей-арабов, на конференции за рубежом исполнившая "Маутини" вместо государственного гимна "А-Тиква". Это демонстрирует, насколько глубоко палестинское самосознание укоренилось даже среди тех, кто формально представляет Израиль. Так что даже если государство контролирует официальные учебники, учитель, желающий транслировать иную идеологию, легко найдет способ. Достаточно намека, "альтернативных" материалов, экскурсий или приглашенных лекторов – и нарратив школы будет полностью противоречить тому, что пытается продвигать Израиль.

Как арабские граждане в целом воспринимают Государство Израиль?

Я наблюдаю за рядовыми арабами из всех слоев общества, а также за публичными фигурами – лидерами мнений, журналистами, артистами, депутатами Кнессета. Их посты в соцсетях, сторис и твиты рисуют тревожную картину: систематическая враждебность к государству.

Для многих из них эта земля вообще не Израиль – только "Палестина". Когда арабы из других стран упрекают их в "предательстве" по факту обладания израильским гражданством, они парируют: "Мы не сионисты. Жили здесь до 1948 года – и останемся после. Израильский паспорт нам навязали, но мы требуем базовых прав".

Те, кто называет всю территорию Израиля "оккупированной Палестиной", ясно дают понять свою позицию. Это опровергает нарратив левых, будто оккупация касается только Иудеи, Самарии и Газы. Для таких арабов "оккупировано" всё – от Тель-Авива до Хайфы. Отсюда и лозунги на митингах: "Израиль – террористическое государство", и песни вроде: "Кто террорист? Ты, израильтянин, ты, еврей". В их глазах Израиль – "западный проект", а США – "голова змеи".

Это не маргинальные взгляды. Среди арабских медийных персон вы не найдете ни одного, кто открыто поддерживал бы Израиль и при этом сохранял бы аудиторию. Напротив, тиктокерша Рахаф эль-Омар (80000 подписчиков) заявляет: "Если я откажусь от удостоверения личности – потеряю землю и дом. Этого и хотят сионисты. Но я не предам то, что сохранили мои родители". Газета "Куль эль-Араб", которую нередко цитирует израильская вещательная госкорпорация "Кан", после 7 октября называла погибших на фестивале Nova и жертв обстрелов на севере "поселенцами". Для них все евреи в Израиле – поселенцы.

Можно ли на это повлиять на законодательном уровне?

После моих публикаций министр внутренних дел Моше Арбель пригрозил лишить газету "Куль эль-Араб" государственной рекламы. Проверка показала, что многие провокационные материалы впоследствии были удалены с сайта – это серьезное достижение. Однако формулировки вроде "поселенцы вторглись в мечеть Аль-Акса" при описании евреев, поднимающихся на Храмовую гору, остались.

Важно понимать: эти изменения произошли вынужденно. Редакция уже ясно дала понять, как относится к Израилю и его гражданам. Мы наблюдаем, как арабская элита в Израиле открыто демонстрирует солидарность с арабским миром. Например, Мухаммад Маджадла, руководитель новостей израильской арабоязычной радиостанции "Нас" и журналист 12-го канала, еще до 7 октября заявлял, что "среднестатистический араб хочет поражения Израиля в войне с Газой". В другом интервью он прямо сказал: "Если начнется война между евреями и арабами – арабы победят". Он не скрывает, на чьей он стороне.

Как выглядит список ведущих арабских СМИ в Израиле? Кто ключевые игроки и каковы их позиции?

Сайт Panet, пожалуй, самый мейнстримный. Иногда там встречаются нейтральные статьи, но также и весьма проблемные формулировки, например, называние всего Израиля "оккупацией".

Сайт Bokra занимает гораздо более националистическую позицию и менее дружелюбен к Израилю, как и радио "Нас" и "Аш-Шамс" – оба очень проблемные. Например, на радио "Аш-Шамс" недавно запустили кампанию об [участнике ножевого теракта в Писгат-Зеэве в 2015 году] Ахмаде Манасре, даже не упомянув, что он совершил, а лишь рассказывая, как "над ним издевались". На радио "Нас" я слышала откровенно антисемитскую пропаганду о посещениях Храмовой горы, с такими выражениями, как "поселенцы проводили талмудические обряды, ворвавшись в мечеть Аль-Акса". Их итоги 2024 года в Instagram были целиком посвящены Газе.

Даже в утренних новостях арабской службы общественного вещания "Макан" звучат возмутительные формулировки. Например, в репортаже о строительстве еврейского населенного пункта в районе Кармеля использовали слово "поселение". Также там были программы в память о Ясире Арафате, выступления Ахмада Тиби, который открыто им восхищается, и называние арабов "арабами внутренних территорий" – очень проблемный термин, на мой взгляд. Это палестинская риторика. Международные СМИ, такие как "Аль-Джазира" или даже саудовская "Аль-Арабия", используют подобные формулировки: не "Израиль", а "оккупация"; не "евреи", а "поселенцы". Но читать такое внутри Израиля особенно болезненно.

Есть ли разнообразие в позициях арабских СМИ Израиля?

В какой-то степени, да. Например, на сайте Panet можно найти повседневный контент, менее националистический. В других СМИ много внимания уделяется внутренним вопросам арабского общества – преступности, образованию, социальным проблемам. Но, к сожалению, там тоже хватает антиизраильских материалов, и многие журналисты сами продвигают эту повестку. Если следить за их личными аккаунтами, это становится очевидно.

Мы наблюдаем широкую тенденцию повторяющихся антиизраильских высказываний со стороны арабских медийных лиц в Израиле – журналистов, ведущих, артистов и певцов. Хотя они говорят от своего имени, их мнения получают публичный резонанс благодаря их роли в известных СМИ.

Часто они публикуют посты вроде "Моя бабушка старше этой оккупации", "Наши оливковые деревья древнее этого государства", "Яффо – наш, Акко – наш". Они не считают эти города частью Израиля, а называют их "палестинскими территориями". Они даже меняют названия улиц и городов – например, называют Нетанию "Умм-Халед", а улицу Сионизма в Хайфе – "Шариа аль-Джабаль" (Улица Горы). Это не единичные случаи, а глубоко укоренившаяся идеология среди тех, кто формирует информационное поле.

Можно ли что-то с этим сделать?

На мой взгляд, да – ШАБАК должен вмешиваться уже при первом таком высказывании против государства. После 7 октября (2023 года), например, была мгновенная реакция: многие из этих медийных лиц резко замолчали, опасаясь последствий. Некоторые были арестованы, допрошены или обвинены. Даже если не все, сигнал был ясен: есть красные линии.

Со временем они снова возвращаются к прежней риторике. Мы быстро забываем, но важно понимать, что это не просто мнения – это может стать реальной угрозой, если эти группы почувствуют себя достаточно сильными, чтобы действовать. Мы уже видели это во время операции "Страж стен" и беспорядков 2021 года. Сегодня это слова, но что будет завтра?

Важно подчеркнуть: я не за запугивание как образ жизни. Но когда другая сторона действует лицемерно и с неблагодарностью, это опасно. Особенно когда они пользуются благами нашей страны, живут в ней, но при этом подрывают ее основы.

Осознают ли арабы – граждане Израиля колоссальный разрыв в уровне жизни и свободах по сравнению с арабскими странами (в пользу Израиля, разумеется)?

Этот вопрос нужно адресовать им самим. Например, я видела видео времен операции "Страж стен", где девушка жаловалась: "Да, у нас высокий уровень жизни, но с нас берут огромные налоги – взносы в "Битуах Леуми", подоходный налог, всё дорого. Вы думаете, мы живем достойно? Нет!" С ее точки зрения, Израиль – это Палестина, и никто не вправе что-либо от нее требовать.

Для арабов характерна позиция вечной жертвы. Государство, мол, постоянно их эксплуатирует, а значит, и они не обязаны ему ничем. И это печально. Потому что в реальности, даже если сравнивать не с жителями Газы, а с палестинцами в Иордании, жизнь здесь несравненно лучше.

Конечно, есть и профессионалы – например, арабские врачи, – которые выражают благодарность за возможности в Израиле и поддерживают идею совместного общества. Это обнадеживает. Но, на мой взгляд, их доля в арабском обществе ничтожно мала.

Если бы ситуация была иной, мы увидели бы иную реакцию после 7 октября. Услышали бы осуждение. Увидели бы, как арабские лидеры мнений говорят "не от нашего имени" – подобно левым в нашем обществе. Но этого не произошло. Эти инфлюенсеры молчали. А их избранные представители? Они действительно отражают настроения своих избирателей.

Общество оценивается не только по действиям его радикалов, но и по реакции на них. В данном случае реакция – оглушительное молчание.

Вместо этого те же инфлюенсеры заполняют залы на выступлениях стендап-комика Нидаля Бадарнэ, чьи шутки продвигают пропаганду ХАМАСа – включая "юмор" о похищенных. Публика смеется и наслаждается.

Однако существуют и другие голоса, такие как Наиль Зуаби и Юсеф Хаддад, которые поддерживают Израиль.

Хорошо, возьмем Юсефа Хаддада. Его слушают в основном евреи, которым нравится то, что он говорит. Но, по правде говоря, он не отражает позицию арабского общества. За ним не стоит арабская аудитория, которую он представляет.

Да, есть и другие общественные деятели, включая Наиля Зуаби, который действительно является исключением. Но, как я уже говорила, их количество ничтожно мало. И в конечном счете – где они? Покажите мне, сколько у них подписчиков, какие реакции среди арабской публики.

Когда я оцениваю популярность той или иной позиции, я вижу, как эта элита – да, именно та, что в соцсетях – действует как единое целое. Один публикует твит, другой делает сторис – и мгновенно это распространяется повсюду. Вот как я измеряю влияние – не через опросы, а через то, что вижу своими глазами.

Раньше было всё иначе? В 1950-х годах партия МАПАЙ создавала арабские партии-спутники и пыталась интегрировать арабских граждан в израильское общество.

Да, в прошлом арабы в Израиле действительно действовали через сионистские партии. Но сегодня новое поколение называет себя "поколением, идущим с высоко поднятой головой" – отсылка к песне Марселя Халифэ "Я иду с гордо поднятой головой". В противоположность "поколению согбенных", о котором вы говорите – тем, кто ходил на парады в День независимости, пел песни на арабском в поддержку государства и размахивал израильскими флагами.

Кстати, даже тогда, когда арабы только начали попадать в Кнессет, уже существовала враждебность к этому подходу. Взять, например, депутата Тауфика Зияда – его стихи до сих пор вызывают дрожь. Невероятно, что такой человек вообще был в израильском парламенте. И это не так далеко от того, что происходит сегодня. Его [антиизраильская] поэзия до сих пор популярна, ее цитируют в граффити по всей стране. И это, на мой взгляд, не способствует интеграции, а, наоборот – усиливает отчуждение, враждебность и обособленность.

Но идеи – это одно, а реальность – другое. Арабы работают с евреями, в той или иной степени погружаясь в израильскую культуру и быт.

Приведу небольшой пример – без имен, конечно. Один арабский деятель искусства, которого я очень уважаю, прямо сказал мне: "Арабы в Израиле живут лучше всех в регионе". Но при этом он участвовал в организации концерта Далаль Абу-Амна и Мухаммада Ассафа в Израиле. Того самого Ассафа, победителя "Arab Idol", который поет "Моя кровь – палестинская" и исполняет откровенно националистические песни. И этот человек спокойно участвовал в таком проекте. Для меня это лицемерие. Они считают это нормальным, я – нет.

Что касается культуры, арабские граждане Израиля любят жанр восточных песен "мизрахи" и таких его исполнителей как Ави Битер. И при этом утверждают, что мы воруем у них мелодии, хотя это часть общей средиземноморской культуры – турецкой, греческой, ливанской. Они постоянно ищут повод обвинить евреев в "краже" – будь то песни, блюда или мода. Есть тренд в соцсетях, когда арабы смеются над еврейскими певцами, исполняющими арабские песни с ошибками. Но когда еврей правильно исполняет арабскую песню, это их искренне трогает и впечатляет.

Обсудим преподавание арабского языка в школах Израиля? Сильные, слабые стороны и варианты оптимизации.

Я наблюдаю ситуацию изнутри. Сейчас арабский является обязательным в средней школе (7-9 классы), а в старших классах – только для тех, кто выбирает его как специализацию. Учат в основном литературный арабский. Многие сейчас утверждают, что нужно преподавать только разговорный арабский, но я категорически не согласна. На мой взгляд, важно начинать как можно раньше и сначала учить литературный язык. Только после закрепления основ можно добавлять разговорные диалекты. Это правильный подход.

Проблема в том, что за три года средней школы ученики почти не достигают серьезного уровня. Много времени уходит только на изучение письма, что действительно сложно. В арабском 28 букв, но фактически существует около ста форм написания, у каждой буквы есть несколько вариантов. Так что даже обучение чтению и письму – уже непростая задача.

В целом уровень довольно низкий, как в средней, так и в старшей школе. Арабский – очень требовательный предмет, гораздо больше, чем другие дисциплины. Если сделать перерыв даже на неделю, все забывается. Это как с математикой. Без повторения и последовательности знания быстро улетучиваются. В последние годы пытались внедрить разговорный арабский в программу, но сделали это неправильно. Это было скорее для успокоения общественного мнения, без систематического подхода, без последовательности.

Многие говорят, что нужно начинать с раннего возраста. Я не против – но и не считаю, что это должно быть обязательным. Я за то, чтобы была возможность и выбор изучать арабский для желающих. Не нужно навязывать это ни в начальной школе, ни с первого класса.

Почему бы, собственно, не сделать изучение арабского обязательным? Мы живем на Ближнем Востоке.

Потому что у многих учеников существует сильный антагонизм по отношению к языку – и это проистекает из политической реальности, в которой мы живем. Возникает разрыв, когда учителя приходят с повесткой "мы за мир, давайте строить мосты между народами", а дети совсем не на этой волне. Очень сложно преодолеть этот разрыв. И я все же думаю, что язык – это мост, возможно, не к миру, но определенно к пониманию.

Арабский – красивый, сложный, похожий на иврит язык, с глубокой связью с еврейской историей евреев Востока. Он открывает дверь к пониманию целой культуры, целого мира. Самая важная причина – язык дает независимость. Тот, кто владеет языком, может понимать все сам, без посредничества других.

Есть также огромная сложность с программой обучения. Учеба сосредоточена в основном на грамматических темах и сложных правилах, которые просто утяжеляют процесс как для учителей, так и для учеников. Результат: меньше изучения значимых текстов и содержания и больше сухого углубления в грамматические структуры. Нужно менять подход, контроль и отношение к арабскому как к предмету.

При всех разговорах о необходимости изучении арабского уже с первого класса, включая призывы, которые усилились после 7 октября, я совсем не думаю, что разучивание стишков о цветах, формах и буквах даст то, что нужно ученикам. Это не продвинет их к пониманию арабской культуры и Ближнего Востока.

С другой стороны, те, кто работает в сферах безопасности, в разведке, обязаны знать арабский в совершенстве. Это не привилегия – это обязанность. Для главы ШАБАКа и главы "Мосада" это должно быть само собой разумеющимся, на мой взгляд. И не только знать язык в совершенстве, но и историю, культуру, Коран и его толкования, хадисы. Потому что все это напрямую влияет на нашу реальность, на позиции наших врагов, на их сознание и менталитет, и на способность понимать, что происходит вокруг нас.

Более того, знание языка должно быть частью целого пакета. Если кто-то выучит язык, это не поможет в том случае, если он оторван от еврейской культуры, от сионизма, от любви к стране. Многие левые, изучавшие арабский, на самом деле не понимают культуру или религию, стоящие за языком. Они предпочитают видеть только то, что им удобно. И существуют также романтические и неверные представления о жизни евреев под мусульманским правлением. На деле евреи в арабских странах были гражданами второго сорта – зимми – и в лучшем случае жили под покровительством.

Несмотря на все это, я все же вижу огромную важность в изучении арабского и знакомстве с культурой. Когда преподают через музыку, можно открыть богатый и волнующий мир. Песни на арабском – на разных диалектах – это отличный способ учиться и устанавливать связь, и в них есть глубина, красота, а иногда и сюрприз: певицы в откровенных нарядах, современные музыкальные стили – это не то, чего многие израильтяне ожидают. Как учитель арабского, если бы это зависело от меня, учебная программа почти полностью состояла бы из песен. Музыка – это естественный и глубокий способ понять язык и мир, из которого он происходит. Знать арабский – это не только уметь говорить, но и по-настоящему понимать, с кем мы здесь живем, со всей имеющейся сложностью.

Несмотря на критику высказываний арабских граждан, вы очень любите их культуру.

Конечно, у арабов богатая культура. До сих пор во всем арабском мире существует целая школа, которая трепетно хранит (иногда даже ностальгически) классические песни прошлого – шедевры Умм Кульсум, Фарида аль-Атраша, Абдель Халема Хафеза и других.

Кстати, в отличие от Израиля, в арабском мире композиторам уделяют огромное уважение и почет. Они занимают центральное место. Когда говорят о песне, обычно точно знают, кто ее написал и какая история за ней стоит.

Тем не менее, многие актеры и певцы не скрывают своих антиизраильских взглядов и выражают их через творчество. Например, несколько лет назад вышел клип под названием "Мы не арабы Израиля – мы арабы Палестины, заноза в горле оккупантов". В нем участвовали известные исполнители, включая Ияда Тануса и участницу "Arab Idol" Надин Хатиб.

Имя певицы Лины Махуль знает почти каждый израильтянин – она победила в израильском шоу "The Voice" и популярна среди еврейской публики. Буквально несколько недель назад она заявила, что арабы в Израиле подвергаются "промыванию мозгов". По ее словам, они живут под разными видами оккупации – психологической, ментальной, художественной, культурной и языковой. Для нее весь Израиль – это оккупация. В ее последней песне "Не будьте слишком строги со мной" она подчеркивает, что "не хотела приукрашивать оккупацию", даже когда выступала в израильских шоу.

Многие артисты, работающие в Израиле, демонстрируют аналогичное отношение к стране. Даже друзский певец Махер Халаби из Далият аль-Кармель появляется на сцене с палестинским шарфом и поет националистические палестинские песни.

Или, например, Разаль Райеб – молодая, талантливая и успешная певица, которая выложила в Instagram видео, где поет ливанскую песню, но добавляет хэштег #Палестина, чтобы прояснить посыл. Цитата: "Мы ни на кого не нападали, никогда не склонялись перед агрессорами, они захватили наши земли и унизили наш народ – а теперь говорят о мире". Понятно, к кому это относится.

Таких артистов десятки. Израильская публика мало с этим сталкивается – возможно, потому, что это неприятно осознавать.

На этой неделе, например, отмечали "день оккупации Хайфы" в 1948 году. Практически все арабские медийные лица в Израиле без исключения публиковали сторис, видео, песни и посты на эту тему. Основной посыл: "Это город, где мы жили веками, мы останемся здесь, как оливковые деревья" – отсылка к Махмуду Дарвишу: "Мы устоим перед всей ненавистью и расизмом".

Смысл ясен – они живут с надеждой, что однажды всё изменится. И мы видели 7 октября, как это может измениться.

Возвращаясь к заданному ранее вопросу: да, они работают с нами и учатся рядом, но трудно доверять тем, кто мечтает о твоем исчезновении, когда они отвечают за твою безопасность или сидят с тобой в одной аудитории. Это действительно непросто.

Помню, я как-то написала одной христианке с Севера: "Жаль, что вы так ненавидите эту страну. У нас так много общего. Если бы вы просто просыпались утром, чтобы жить в мире, принимать реальность, без вечного стремления уничтожить Израиль – мы могли бы прекрасно ужиться. Мы любим одну еду, музыку, наслаждаемся жизнью".

Но, увы – мы живем в одной реальности, а они в параллельной.

До такой степени?

Да.