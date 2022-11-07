Ваше отношение к итогам выборов в Кнессет 25-го созыва. Опрос NEWSru.co.il

1 ноября состоялись выборы в Кнессет 25-го созыва. Убедительную победу одержал праворелигиозный лагерь, наибольшее число мандатов набрала партия "Ликуд", лидер которой Биньямин Нетаниягу ведет переговоры о формировании коалиции. Действующий глава правительства, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид признал поражение и, по всей видимости, возглавит оппозицию.

Накануне выборов и в день выборов редакция NEWSru.co.il проводила опросы мнений нашей читательской аудитории.

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На этой неделе мы хотим выяснить отношение аудитории к результатам выборов и узнать, какие прогнозы представляются наиболее вероятными нашим читателям.

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Внимание: опрос предназначен только для граждан Израиля, имевших право голосовать на прошедших выборах.

Ваше отношение к итогам выборов в Кнессет 25-го созыва. Принять участие в опросе