Переговоры, обещания и обвинения: идет процесс формирования коалиции и оппозиции

7 ноября продолжатся беседы главы "Ликуда" Биньямина Нетаниягу с потенциальными коалиционными партнерами. Будущий глава правительства встретится с лидером партии "Оцма Иегудит" (блок "Ционут Датит") Итамаром Бен-Гвиром, который до сегодняшнего утра находился на отдыхе в Эйлате.

Встреча с Бен-Гвиром начнется в 18:30, и она будет проходить на фоне напряженности, которая возникла между Биньямином Нетаниягу и Бецалелем Смотричем сразу после начала переговоров.

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Глава "Ционут Датит" Смотрич требует портфель министра финансов или министра обороны. "Нетаниягу демонстрирует свое пренебрежение. Если мы его не устраиваем, пусть создает правительство с Лапидом и Ганцем", – заявляют в окружении Бецалеля Смотрича. В ответ приближенные Нетаниягу заявили: "Тот, кто угрожает, не получает МИД, а отправляется вон". Несмотря на эту напряженность между "Ликудом" и "Ционут Датит", в политической системе убеждены, что речь идет о тактике переговоров, а не о реальной угрозе. Яир Лапид заявил накануне, что ни при каком сценарии не войдет в коалицию с Нетаниягу, это означает, что создание правительства национального единства практически нереально.

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Высказывания Бецалеля Смотрича о причастности ШАБАКа к убийству Рабина, сделанные им в ходе заседания Кнессета, посвященного 27-й годовщине со дня убийства Ицхака Рабина, создали новые проблемы для переговоров.

В то же время, в "Ликуде" не оставляют надежды привести правительство к присяге уже в день открытия работы Кнессета 25-го созыва. Источники сообщают, что Нетаниягу предложил привести к присяге "предварительное" правительство, без подписания коалиционных соглашений, а затем продолжить переговоры. "Если захотите, всегда сможете проголосовать за вотум недоверия", – заявили в окружении Нетаниягу. Ультраортодоксы и "Ционут Датит" отклонили это предложение.

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В самом "Ликуде" также царит напряженность на фоне намерения Нетаниягу оставить своим товарищам по партии немного должностей. Накануне телеканал "Кешет" опубликовал запись высказываний Исраэля Каца: "Я знаю, как заставить Нетаниягу дать мне портфель министра финансов. У меня есть достаточно сторонников во фракции". Напомним, что на пост министра финансов претендуют и Бецалель Смотрич, и Эли Коэн, и некоторые другие депутаты.

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В блоке партий, потерпевших поражение на выборах, тоже звучат взаимные обвинения. Накануне глава правительства Яир Лапид покинул зал заседаний Кнессета, когда на трибуну поднялась лидер партии "Авода" Мерав Михаэли. "Это не было случайным шагом со стороны Лапида и не было продиктовано какой-то необходимостью. В блоке партий Липида гневаются на Мерав Михаэли, и ей придется уйти в отставку", – сказал в эфире "КАН РЭКА" политический обозреватель Йоав Краковски.

В "Аводе" уже готовятся к праймериз, о досрочном проведении которых объявила Михаэли. Ожидается, что на пост главы партии будут баллотироваться бывшие депутаты Ицик Шмули, Став Шафир и, возможно, Эйтан Кабель.

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В партии МЕРЕЦ, не прошедшей в Кнессет, до сих пор не приняли решения о дальнейших шагах. Депутат Кнессета Али Салалха объявил о том, что взвешивает возможность создания партии, которая будет отстаивать интересы друзской общины. Яир Голан, в свою очередь, потребовал от Заавы Гальон подать в отставку.

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Накануне состоялось первое после выборов заседание фракции "Махане Мамлахти". Глава списка Бени Ганц объявил, что намерен работать в оппозиции. Однако многие считают Ганца или некоторых депутатов от его партии "Кахоль Лаван" возможными кандидатами на присоединение к правительству Нетаниягу. Не исключено, что Нетаниягу намерен временно оставить за собой портфель министра обороны, приберегая его для Ганца. В настоящий момент неизвестно, есть ли у него такая возможность, так как Нетаниягу, подозреваемый в уголовных преступлениях, по закону может быть премьер-министром, но не может удерживать портфель министра.