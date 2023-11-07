"Просеиватели": археологи привлечены к поиску останков израильтян около границы с Газой

Археологи из Управления древностей Израиля привлечены к работам поиску останков израильтян, убитых террористами 7 октября 2023 года в лесу Реим, а также в Беэри, Кфар-Азе и Нир-Озе – поселках, расположенных около границы Газы.

По данным Управления древностей, в течение двух последних недель археологам удалось помочь идентифицировать останки как минимум десяти погибших. Некоторые из них уже захоронены.

Работа археологов в районах, где террористы убивали и сжигали израильтян, сводится в основном к обнаружению возможных останков и просеиванию их с целью поиска фрагментов, по которым, с помощью методов ДНК-анализа, можно будет в дальнейшем идентифицировать погибших.

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"Методы археологических работ одни и те же, – говорят исследователи, – но одно дело обнаружить последствия 2000-летних разрушений, и совсем другое дело – душераздирающая задача по поиску останков наших братьев и сестер в приграничных районах".

Привлекли археологов к этой тяжелой работе полковник резерва Йоси Коэн, руководящий работами "аводат кодеш" в дивизии "Газа", и раввин майор Шломо Хазот из дивизии "Газа". Военные отмечают, что без помощи таких гражданских специалистов как археологи и стоматологи опознание многих погибших было бы невозможным.