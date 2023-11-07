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    В Израиле

    Ковбои из Арканзаса и Монтаны прилетели на помощь фермерам Иудеи и Самарии

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    Ковбои из Арканзаса и Монтаны прилетели на помощь фермерам Иудеи и Самарии
    Courtesy: HaYovel

    Израильские социальные сети облетела фотография, сделанная 6 ноября в аэропорту JFK в Нью-Йорке с ковбоями, летящими в Израиль на помощь местным фермерам. Эти ковбои-волонтеры – члены организации HaYovel, созданной в 2004 году совместными усилиями израильского винодела из Самарии и американского фермера из Теннеси. За почти двадцать лет организация привезла три тысячи волонтеров – сионистки настроенных американских христиан – для помощи фермерам в Иудее и Самарии.

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    После событий 7 октября HaYovel объявила о начале кампании "Итай" – по имени библейского героя, который сражался вместе с царем Давидом, не будучи евреем – по сбору средств на покупку оборудования для обеспечения безопасности поселений: приборов ночного видения, защитных касок, бронежилетов, дронов.

    "Большая часть мужского населения поселений была призвана в армию, и ситуация с безопасностью очень непростая. Ребята прилетели сюда с двумя целями – привезти часть купленного нами оборудования и помочь рабочей силой на фермах и в поселениях", – рассказал NEWSru.co.il оперативный директор HaYovel Джошуа Валлер.

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    Для одного из прилетевших волонтеров, 34-летнего фермера Джо Колхера из Монтаны, это уже четвертый приезд в Израиль. Он рассказал NEWSru.co.il по телефону из поселения Ар Браха, куда команда волонтеров привезла часть оборудования, что планирует остаться в Израиле на месяц: "Ситуация так быстро меняется, что сложно сказать, что я буду делать завтра. Мы не загадываем далеко, разговариваем с фермерами и готовы делать все, что потребуется. Мои родители переживали, узнав, что я лечу в Израиль сейчас, но я понимаю, что евреи должны чувствовать себя в безопасности в Израиле, и если мы можем помочь, то мы будем здесь".

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    Материал подготовила журналист Анна Рудницкая

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