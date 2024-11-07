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Израиль

Инбаль Ор не явилась в суд и заявила, что больше не является гражданкой Израиля

время публикации: 07 ноября 2024 г., 18:23 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 18:28
Инбаль Ор не явилась в суд и заявила, что больше не является гражданкой Израиля
Avshalom Sassoni/Flash90

Бывшая владелица девелоперской компании "Ор Сити НАДЛАН" Инбаль Ор не явилась в суд на оглашение приговора. Отправленные к ней домой полицейские, обнаружили, что он пуст, а сама подозреваемая исчезла.

Телеканал "Кешет-12" передал, что предпринимательницу удалось найти по телефону одного из ближайших родственников. Бывшая предпринимательница заявила, что она больше не является гражданкой Израиля и поэтому ее невозможно привлечь к суду в Израиле.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что заседание суда перенесено.

В августе 2016 года окружной суд выдал ордер на ликвидацию компаний, входивших в группу "Ор Сити НАДЛАН", во главе которой стояла Инбаль Ор. В обвинительном заключении, выдвинутом против нее в 2019 году, было 15 пунктов, включавших налоговые преступления, мошенничество, подлог банковских документов, хищение и т.д.

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