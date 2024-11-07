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Израиль

Завершена масштабная операция в северной Самарии: уничтожены семь террористов. Видео

время публикации: 07 ноября 2024 г., 16:38 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 16:40
Завершена масштабная операция в северной Самарии: уничтожены семь террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа
Завершена масштабная операция в северной Самарии: уничтожены семь террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), пограничная полиция (МАГАВ) и общая служба безопасности (ШАБАК) завершили масштабную операцию в северной Самарии, которая проводилась в течение трех дней. Боевые действия велись в Дженине, Туль-Кареме, Нур аш-Шамсе, Кабатии и других населенных пунктах.

В ходе операции, в которой были задействованы бойцы бригады "Менаше", спецназа "Харув" и "Дувдеван" и др. были уничтожены семь террористов, ликвидированы две лаборатории по производству взрывчатых веществ. Были нейтрализованы десятки мин. Задержаны подозреваемые. Конфисковано оружие.

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