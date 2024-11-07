ВВС ЦАХАЛа ночью атаковали цели на юге Бейрута

В ночь на 7 ноября военно-воздушные силы Армии обороны Израиля атаковали цели в южных районах Бейрута – Аль-Узауи (около аэропорта), Тахуитат аль-Хадир, Харет Хрейк и Руэйс. Причинен значительный ущерб.

Телеканал "Аль-Хадат" передает: одной из целей атак в пригороде Бейрута был склад оружия "Хизбаллы".

По данным ливанских источников, целями атак были также штабы и офисы "Хизбаллы".

В социальных сетях пользователи из Ливана публикуют фотографии и видео, на которых запечатлен ущерб залу вылета в международном аэропорту Бейрута, нанесенный ударами ВВС ЦАХАЛа по целям рядом с аэропортом.

Перед атакой арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа предупреждал жителей южных районов Бейрута, в частности квартала Аль-Узауи, о необходимости эвакуации.