Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 7 ноября, температура не изменится и будет выше среднесезонной. Малооблачно. Местами дымка. Устойчивый восточный пустынный ветер.

В Иерусалиме – 16-23 градусов, в Тель-Авиве – 19-30, в Хайфе – 20-24, в Эйлате – 23-31, в Беэр-Шеве – 20-28, в Мицпе-Рамоне – 18-25, на побережье Мертвого моря – 23-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-28, в Ариэле – 17-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-28, на Голанских высотах – 18-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23-24 градуса, высота волн – 70-160 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В пятницу-воскресенье температура немного понизится.