Двое несовершеннолетних обвинены в подготовке терактов

Прокуратура подала обвинительные заключения против двух несовершеннолетних жителей арабских населенных пунктов, которые планировали теракты и нападения на сотрудников сил безопасности.

Согласно тексту обвинения, один из несовершеннолетних был завербован в августе 2023 года для совершения террористических актов, он прошел обучение работе со взрывчатыми веществами и пытался изготовить взрывчатку. Кроме того, он завербовал еще трех человек, в том числе второго обвиняемого-несовершеннолетнего. Вместе они в сети Tik Tok изучали контент, связанный с изготовлением взрывчатки и взрывных устройств, а также – c совершением терактов. Обвиняемыми были закуплены рации и разгрузочные жилеты.

Несовершеннолетним предъявлены обвинения в подготовке терактов и других преступлениях.

Прокуратура настаивает на том, чтобы обвиняемые оставались под стражей до завершения судебного разбирательства и вынесения приговора.