ЦАХАЛ объявил о проведении антитеррористической операции "Железные мечи"
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Примерно через четыре часа после проникновения групп террористов на израильскую территорию и начала массовых ракетных обстрелов из Газы командование ЦАХАЛа объявило о проведении антитеррористической операции "Железные мечи" ("חרבות ברזל").
Отмечается, что ЦАХАЛ готов не только к отражению атак на юге, но и на севере страны. Очевидно, ожидается, что "Хизбалла" поддержит ХАМАС.
В настоящее время десятки истребителей ЦАХАЛа наносят удары по целям в секторе Газы.
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Однако ракетные обстрелы израильской территории продолжаются.
Продолжаются и операции по нейтрализации террористов, проникших на израильскую территорию.
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