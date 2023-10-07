ЦАХАЛ объявил о проведении антитеррористической операции "Железные мечи"

Примерно через четыре часа после проникновения групп террористов на израильскую территорию и начала массовых ракетных обстрелов из Газы командование ЦАХАЛа объявило о проведении антитеррористической операции "Железные мечи" ("חרבות ברזל").

Отмечается, что ЦАХАЛ готов не только к отражению атак на юге, но и на севере страны. Очевидно, ожидается, что "Хизбалла" поддержит ХАМАС.

В настоящее время десятки истребителей ЦАХАЛа наносят удары по целям в секторе Газы.

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Однако ракетные обстрелы израильской территории продолжаются.

Продолжаются и операции по нейтрализации террористов, проникших на израильскую территорию.