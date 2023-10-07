Список погибших в результате террористической атаки на юг Израиля (обновляется)

По состоянию на вечер субботы, 7 октября, известно о 250 погибших и примерно 1500 пострадавших в результате террористической атаки на юг Израиля и ракетных обстрелов.

Постепенно власти начали публиковать имена погибших граждан.

1. Хана Бен-Арци (70), поселок Кфар-Авив, погибла в результате ракетного обстрела

2. Офир Либштейн, председатель регионального совета Шаар а-Негев, погиб в бою с террористами в поселке Кфар-Аза

3. Подполковник полиции Джиар Давидов, командир полицейского участка Рахата, погиб в бою с террористами.

4. Подполковник пожарной охраны Шалом Цабан (60), командир региональной пожарной станции Кирьят-Гата, погиб в бою с террористами

5. Сержант пожарной охраны Евгений Гальский (34), сотрудник пожарной станции Нетивота, погиб в бою с террористами

6. Исраэль Амихай Вицан, поселок Бней Псагот, погиб в бою с террористами в Керем-Шалом.

7. Моше Йедидья Разиэль (Розенберг) , поселок Бней Псагот, убит террористами в Керем-Шалом

8. Марсель Талья, кибуц Эйн а-Шлоша, убита террористами

9. Старший фельдшер службы скорой помощи МАДА Аарон Хаимов, убит террористами при исполнении обязанностей в Офакиме

10-12. Галь Дангури, Надав Барталь, Офек Равия, все трое – из Бейт-Арье, убиты террористами на вечеринке у поселка Реим.

13-15. Цур Саиди, Омри Рам, Авиад а-Леви, все трое – из регионального совета Гдерот, убиты террористами на вечеринке у поселка Реим.

16-21. Закария Абу-Джамаа (5) из Арары, братья Малек Ибрагим Алькаран (14) и Джавад Алькаран (15), двоюродные братья Амин Акель Алькаран (11) и Малабат Мехмед Диб Алькаран (13) погибли в результате ракетных обстрелов.

22-23. Фаиза Абу-Сабих (57) и ее внучка Май Зухейр Абу-Сабиах (13) погибли в результате ракетного обстрела.

24. Фатма Альталькат (35) из Арары убита террористами возле Офакима.

25. Далия Абу-Мадиам из Рахата убита террористами во время работы в одном из поселков возле сектора Газы.

26. Командир бригады "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг (42).

27-29. Сотрудники полицейского участка Рахата Ави Бузагло, Рони Абухарон и Алон Барад. Погибли в бою с террористами.

30-44. Амит Вакс, Игаль Вакс, Орен Штерн, Шломо Молко , Айелет Молко , Хавик Сегаль , Гиль Тааса , Ади Баарав , Таль Керен , Рут Акони , Арье Акони , Ор Акони , Нурит Бергер , Марина Альмагор , Дани Вобек - жители поселка Натив а-Асара. Убиты террористами

45. Лейтенант Ор Мозес (22), Ашдод, заместитель командира роты спасателей Ведомства тыла, погибла в бою с террористами.

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Список уточняется и обновляется