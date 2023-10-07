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    В Израиле

    Нетаниягу: "Граждане Израиля, мы в состоянии войны"

    время публикации: | последнее обновление:
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    Нетаниягу:
    Кадр из видео Elad Malka / Министерство обороны Израиля

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с обращением, находясь в "Кирие" в Тель-Авиве. Он заявил: "Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Не операции, не перестрелки. Войны".

    Он заверил, что ХАМАС "заплатит" за сегодняшнее нападение.

    Нетаниягу сообщил, что распорядился "зачистить приграничные населенные пункты от террористов" и "провести мобилизацию резервистов".

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    Глава правительства призвал граждан Израиля подчиняться указанием армии и Управления тылом.

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