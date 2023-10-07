Нетаниягу: "Граждане Израиля, мы в состоянии войны"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с обращением, находясь в "Кирие" в Тель-Авиве. Он заявил: "Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Не операции, не перестрелки. Войны".

Он заверил, что ХАМАС "заплатит" за сегодняшнее нападение.

Нетаниягу сообщил, что распорядился "зачистить приграничные населенные пункты от террористов" и "провести мобилизацию резервистов".

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Глава правительства призвал граждан Израиля подчиняться указанием армии и Управления тылом.