Нетаниягу: "Граждане Израиля, мы в состоянии войны"
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с обращением, находясь в "Кирие" в Тель-Авиве. Он заявил: "Граждане Израиля, мы в состоянии войны. Не операции, не перестрелки. Войны".
Он заверил, что ХАМАС "заплатит" за сегодняшнее нападение.
Нетаниягу сообщил, что распорядился "зачистить приграничные населенные пункты от террористов" и "провести мобилизацию резервистов".
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Глава правительства призвал граждан Израиля подчиняться указанием армии и Управления тылом.
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