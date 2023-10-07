adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
22 - 28°
Эйлат:
24 - 33°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.863 ₪ 4.073 ₪
Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
22 - 28°
Эйлат:
24 - 33°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Нетаниягу обратился к нации: "Война будет долгой и тяжелой, но мы победим"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Нетаниягу обратился к нации:
    GPO

    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил со специальным обращением к нации. Он заявил, что ХАМАС начал войну против Израиля. "Того, что произошло сегодня, никогда не было, и я позабочусь, чтобы этого больше никогда не было", – заявил Нетаниягу. Он добавил, что все силы ЦАХАЛа будут направлены на ликвидацию боевого потенциала ХАМАСа.

    "Все места, где они планировали совершенное зло, где они прячутся сейчас, будут уничтожены до основания", – заявил глава правительства.

    adv_12 incontent_1

    Он сказал также, что Израиль пользуется полной свободой действий. "Эта война будет долгой, трудной, но могу вам обещать, что, с Божьей помощью, мы победим", – завершил свою речь Нетаниягу.

    adv_13 m_ar_1

    Он не упомянул в своей речи возможность создания правительства чрезвычайного положения. О создании такого правительства говорил глава оппозиции Яир Лапид после встречи с премьер-министром, состоявшейся 7 октября. "Я сейчас не буду вдаваться в вопрос – кто виноват и почему нас застали врасплох, сейчас не до этого. Я сказал премьер-министру Бинтямину Нетаниягу, что в сложившейся чрезвычайной ситуации я готов оставить в стороне все разногласия и создать с ним профессиональное, ограниченное правительство чрезвычайного положения, которое будет вести ту тяжелую и затяжную войну, которая нам предстоит", – заявил Лапид.

    Из "Ликуда" в свою очередь, передали: " В ходе встреч, которые Биньямин Нетаниягу инициировал сегодня с лидером оппозиции Яиром Лапидом и Бени Ганцем, премьер-министр предложил им обоим войти в широкое чрезвычайное правительство, в том же формате, в котором лидер оппозиции Менахем Бегин присоединился к правительству Эшколя накануне Шестидневной войны".

    adv_14 incontent_2

    Журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль сообщил, что в окружении Бени Ганца считают необходимым присоединение к правительству в том случае, если глава "Махане Мамлахти" получит полномочия, позволяющие ему влиять на ситуацию.

    adv_15 m_ar_2

    Политический обозреватель "Исраэль а-Йом" Иегуда Шлезингер сообщил что в окружении Нетаниягу крайне заинтересованы в создании такого правительства, и оно может быть создано уже в ближайшие сутки.

    В свою очередь глава партии НДИ, экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил: "Правительство Израиля должно принять четыре незамедлительных решения: 1. Объявить состояние войны. 2. Добиться полного призыва резерва. 3. Объявить, что до дальнейшего уведомления КПП Керем-Шалом и Эрез будут закрыты, а также полностью закрыть рыболовную зону. 4. Солдаты ЦАХАЛа должны войти в сектор Газы, занять город Газа, включая вход в больницу «Шифа» и в туннели под ней и Исламский университет и всю террористическую инфраструктуру под ним. Сектор должен быть очищен, ни один из лидеров ХАМАСа не должен остаться в живых. Этот шаг подразумевает немало рисков, но без него цена, которую мы заплатим, будет намного выше той, что мы заплатили сегодня".

    adv_16 incontent_3

    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1
    adv_23 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    22:43 Обстрелы центра и юга Израиля. Война с ХАМАСом продолжается
    22:35 Нетаниягу обратился к нации: "Война будет долгой и тяжелой, но мы победим"
    22:33 СМИ сообщают о не менее 250 убитых в Израиле в первый день войны
    22:16 ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям в секторе Газы
    21:56 Полиция: о пропавших без вести близких просят сообщать по телефону 105
    21:47 Из Газы вновь обстреляны центральные районы Израиля
    21:37 Минздрав Израиля сообщил о почти 1500 пострадавших в ходе войны с ХАМАСом
    21:20 Снова сирены в центре Израиля, были слышны взрывы
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom