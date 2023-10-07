Нетаниягу обратился к нации: "Война будет долгой и тяжелой, но мы победим"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил со специальным обращением к нации. Он заявил, что ХАМАС начал войну против Израиля. "Того, что произошло сегодня, никогда не было, и я позабочусь, чтобы этого больше никогда не было", – заявил Нетаниягу. Он добавил, что все силы ЦАХАЛа будут направлены на ликвидацию боевого потенциала ХАМАСа.

"Все места, где они планировали совершенное зло, где они прячутся сейчас, будут уничтожены до основания", – заявил глава правительства.

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Он сказал также, что Израиль пользуется полной свободой действий. "Эта война будет долгой, трудной, но могу вам обещать, что, с Божьей помощью, мы победим", – завершил свою речь Нетаниягу.

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Он не упомянул в своей речи возможность создания правительства чрезвычайного положения. О создании такого правительства говорил глава оппозиции Яир Лапид после встречи с премьер-министром, состоявшейся 7 октября. "Я сейчас не буду вдаваться в вопрос – кто виноват и почему нас застали врасплох, сейчас не до этого. Я сказал премьер-министру Бинтямину Нетаниягу, что в сложившейся чрезвычайной ситуации я готов оставить в стороне все разногласия и создать с ним профессиональное, ограниченное правительство чрезвычайного положения, которое будет вести ту тяжелую и затяжную войну, которая нам предстоит", – заявил Лапид.

Из "Ликуда" в свою очередь, передали: " В ходе встреч, которые Биньямин Нетаниягу инициировал сегодня с лидером оппозиции Яиром Лапидом и Бени Ганцем, премьер-министр предложил им обоим войти в широкое чрезвычайное правительство, в том же формате, в котором лидер оппозиции Менахем Бегин присоединился к правительству Эшколя накануне Шестидневной войны".

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Журналист телеканала "Кешет" Амит Сегаль сообщил, что в окружении Бени Ганца считают необходимым присоединение к правительству в том случае, если глава "Махане Мамлахти" получит полномочия, позволяющие ему влиять на ситуацию.

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Политический обозреватель "Исраэль а-Йом" Иегуда Шлезингер сообщил что в окружении Нетаниягу крайне заинтересованы в создании такого правительства, и оно может быть создано уже в ближайшие сутки.

В свою очередь глава партии НДИ, экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил: "Правительство Израиля должно принять четыре незамедлительных решения: 1. Объявить состояние войны. 2. Добиться полного призыва резерва. 3. Объявить, что до дальнейшего уведомления КПП Керем-Шалом и Эрез будут закрыты, а также полностью закрыть рыболовную зону. 4. Солдаты ЦАХАЛа должны войти в сектор Газы, занять город Газа, включая вход в больницу «Шифа» и в туннели под ней и Исламский университет и всю террористическую инфраструктуру под ним. Сектор должен быть очищен, ни один из лидеров ХАМАСа не должен остаться в живых. Этот шаг подразумевает немало рисков, но без него цена, которую мы заплатим, будет намного выше той, что мы заплатили сегодня".