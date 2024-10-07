Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 7.10.2024: атакован штаб ХАМАСа в школе

В ночь на 7 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала от источников в Газе и пресс-службы ЦАХАЛа.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы.

На севере сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Абу Аджа в восточной части города Газа, есть раненые.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа атаковали цель в Дир аль-Балахе, множество раненых.

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС атаковали штаб ХАМАСа, располагавшийся на территории, где ранее находилась школа "Шахда аль-Акса" в Дир аль-Балахе, в северной части сектора Газы.

Рано утром ЦАХАЛ объявил о нанесении масштабных ударов по объектам ХАМАСа по всей территории сектора Газы.