Ракетная тревога в Гуш-Дане и округе Шфела: обстрел Тель-Авива и других городов

Ракетная тревога прозвучала в ряде городов центра Израиля: тревога звучала в Холоне, западе Ришон ле-Циона, Тель-Авиве, Бат-Яме, Азуре и множестве других населенных пунктов.

Параллельно с этим тревога прозвучала в округе Лахиш и на севере Израиля возле границы с Ливаном.

ЦАХАЛ сообщает, что по центру страны были выпущены ракеты из сектора Газы. По данным "Маген Давид Адом", на данном этапе нет информации о пострадавших.