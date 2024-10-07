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Израиль

Ракетная тревога в Гуш-Дане и округе Шфела: обстрел Тель-Авива и других городов

время публикации: 07 октября 2024 г., 11:01 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 11:07
Ракетная тревога в Гуш-Дане и округе Шфела: обстрел Тель-Авива и других городов
AP Photo/Sebastian Scheiner

Ракетная тревога прозвучала в ряде городов центра Израиля: тревога звучала в Холоне, западе Ришон ле-Циона, Тель-Авиве, Бат-Яме, Азуре и множестве других населенных пунктов.

Параллельно с этим тревога прозвучала в округе Лахиш и на севере Израиля возле границы с Ливаном.

ЦАХАЛ сообщает, что по центру страны были выпущены ракеты из сектора Газы. По данным "Маген Давид Адом", на данном этапе нет информации о пострадавших.

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