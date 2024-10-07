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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил ракетные установки, из которых были обстреляны центр и юг Израиля

время публикации: 07 октября 2024 г., 14:24 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 14:27
ЦАХАЛ уничтожил ракетные установки, из которых были обстреляны центр и юг Израиля
AP Photo/Ariel Schalit

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС нанесли удары по цели в Хан-Юнисе, уничтожив пусковую установку, которая была использована сегодня террористами ХАМАСа для обстрела центра Израиля. Были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии других ракет в зоне поражения.

Кроме того, 215-я артиллерийская бригада "Амуд а-Эш" атаковала ракетную установку, обстрелявшую недавно Сдерот из северной части сектора Газы.

Израиль
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