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Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали склады с оружием "Хизбаллы" в самом сердце Бейрута

время публикации: 07 октября 2024 г., 00:59 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 01:08
ВВС ЦАХАЛа атаковали склады с оружием "Хизбаллы" в самом сердце Бейрута
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 7 октября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил, руководствуясь данными военной разведки, нанесли удары по объектам штаба разведки "Хизбаллы". Целями атак были средства сбора данных, командные пункты, а также другие объекты террористической инфраструктуры.

Кроме того, в самом сердце Бейрута были атакованы склады с оружием террористической организации. Во время атак наблюдались вторичные взрывы, подтверждающие наличие на объектах различных видов вооружения. Военные отмечают, что командные пункты и склады с оружием "Хизбаллы" размещались под жилыми кварталами в центре ливанской столицы.

Командные пункты, склады с оружием, здания, используемые в военных целях, пусковые ракетные установки были атакованы на юге Ливана и в долине Бекаа.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на момент публикации этого сообщения, ВВС продолжают наносить удары по "Хизбалле" в Ливане.

Израиль
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