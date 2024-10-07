ВВС ЦАХАЛа атаковали склады с оружием "Хизбаллы" в самом сердце Бейрута

В ночь на 7 октября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил, руководствуясь данными военной разведки, нанесли удары по объектам штаба разведки "Хизбаллы". Целями атак были средства сбора данных, командные пункты, а также другие объекты террористической инфраструктуры.

Кроме того, в самом сердце Бейрута были атакованы склады с оружием террористической организации. Во время атак наблюдались вторичные взрывы, подтверждающие наличие на объектах различных видов вооружения. Военные отмечают, что командные пункты и склады с оружием "Хизбаллы" размещались под жилыми кварталами в центре ливанской столицы.

Командные пункты, склады с оружием, здания, используемые в военных целях, пусковые ракетные установки были атакованы на юге Ливана и в долине Бекаа.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на момент публикации этого сообщения, ВВС продолжают наносить удары по "Хизбалле" в Ливане.