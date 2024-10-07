Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 7 октября, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Возможен слабый дождь на побережье Средиземного моря. Местами туман.

В Иерусалиме – 19-25 градусов, в Тель-Авиве – 24-28, в Хайфе – 23-26, в Эйлате – 25-34, в Беэр-Шеве – 22-29, в Мицпе-Рамоне – 18-28, на побережье Мертвого моря – 25-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-28, в Ариэле – 20-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-31, на Голанских высотах – 20-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В понедельник температура снизится. Во вторник-среду – без существенных изменений.