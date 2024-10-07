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Израиль

Задержан житель Бней-Брака, подозреваемый в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних

время публикации: 07 октября 2024 г., 15:12 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 15:15
Задержан житель Бней-Брака, подозреваемый в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании 66-летнего Илана Шитрита из Бней-Брака по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.

По версии следствия, подозреваемый угостил несовершеннолетних 13-14 лет (пол не указан) выпечкой, показал им порнографический контент, а затем за деньги предложил им секс у себя дома.

Суд продлил содержание подозреваемого под стражей до 10 октября.

Полиция опубликовала фото задержанного, чтобы граждане могли подать заявления, если этот человек был причастен к другим подобным преступлениям.

Израиль
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