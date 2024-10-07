Воздушная тревога в центре Израиля. ЦАХАЛ: ракеты запущены из Ливана

В 23:13 сигнал тревоги системы раннего предупреждения прозвучал на севере Тель-Авива, Герцлии, Петах-Тикве, Рамат а-Шароне и других населенных пунктов. Взрывы были слышны также в населенных пунктах, в которых не было сирен.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск пяти ракет из Ливана, часть из них была перехвачена ВВС ЦАХАЛа, остальные упали на незастроенной местности.

Новостная служба "Мако" сообщила, что обломки одной из ракет упали в Тель-Авиве.

На кладбище "Сгула" в Петах-Тикве произошло возгорание сухой растительности в результате падения обломков ракеты.

Служба "Маген Давид Адом" не получала сообщений о раненых в результате обстрела. Бригады "скорой помощи" отправлены к местам падения обломков ракет.

Самолеты, которые должны были совершить посадку в аэропорту "Бен-Гурион", получили распоряжение оставаться в воздухе до нового указания.

В течение дня центр Израиля трижды подвергался ракетным обстрелам: из Ливана, Йемена и сектора Газы.

Террористическая организация "Хизбалла" выпустила заявление, в котором взяла на себя ответственность за обстрел центра Израиля, сообщив, что целью ракетной атаки была военная база "Глилот", база подразделения радиоэлектронной разведки 8200.

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что на данном этапе нет изменений в инструкциях Управления тылом для населения.