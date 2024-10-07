На 6-й трассе задержан водитель из Джулиса, разогнавший автомобиль до 207 км/ч

На 6-й трассе возле развязки Эльяким полиция задержала водителя, ехавшего на скорости 207 км/ч при формально допустимой 100 км/ч.

Водитель автомобиля, 21-летний житель Джулиса, был задержан для допроса, а затем отправлен под домашний арест. Он автоматически лишен прав на 30 дней, его автомобиль отправлен на штрафную стоянку.

"Рекорд скорости" задержанный не установил. В апреле 2020 года в южной части 6-й трассы полиция остановила автомобиль Honda Accord, разогнавшийся до скорости 245 км/ч (разрешенная скорость на этом участке до 120 км/ч). Это максимальная скорость на трассе в Израиле, зарегистрированная полицией за последние годы.

В израильском законодательстве рассматриваются три степени превышения скорости. Наиболее тяжкая из них: превышение на междугородней трассе более чем на 41 км/ч. При таком нарушении обычно полиция лишает прав на один месяц, и нарушителя вызывают в суд.