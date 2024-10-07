Год войны: статистика Армии обороны Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала статистические данные первого года войны по ликвидированным террористам, ракетным обстрелам, потерям, резервистской службе и т.д.

Ликвидированные террористы

В секторе Газы с начала войны была с высокой степенью точности подтверждена ликвидация 14 тысяч боевиков ХАМАСа и других террористических организаций. Еще 3 тысячи боевиков предположительно ликвидированы, но данные об их смерти расцениваются как средней и низкой степени достоверности. ХАМАС скрывает информацию о своих потерях, и военная разведка продолжает работу по верификации данных о ликвидации террористов.

В числе ликвидированных – 8 членов высшего руководства ХАМАСа, около 30 командиров среднего звена и около 165 полевых командиров нижнего звена.

В Ливане с начала войны и до 25 сентября были ликвидированы более 800 террористов "Хизбаллы" и других организаций, включая около 90 командиров различных уровней. Речь идет только о тех, чья смерть подтверждена. Так, тяжелораненые в результате подрыва пейджеров в эти данные не входят.

В Иудее и Самарии ликвидированы более 690 террористов различных организаций

Инфраструктура террора

В секторе Газы были атакованы с воздуха около 40300 объектов инфраструктуры террора, ликвидированы более 1000 ракетных установок и более 4700 входов в подземные туннели.

В Ливане были атакованы с воздуха около 4900 целей.

С начала войны пилоты ВВС провели в общей сложности в воздухе 360000 часов.

В Иудее и Самарии были задержаны по подозрению в причастности к террористической деятельности более 5000 человек. Были разрушены около 30 домов террористов, изъяты более 1000 стволов оружия.

Ракетные обстрелы Израиля

Из сектора Газы – 13200 ракет

Из Ливана – 12400 ракет

Из Ирана – 400 ракет

Из Йемена – 180 ракет

Из Сирии – 60 ракет

Потери ЦАХАЛа

С начала войны Армия обороны Израиля потеряла 726 солдат и офицеров, из них 380 – 7-8 октября. С 27 октября, когда началась наземная операция в секторе Газы, погибли 346 военнослужащих.

4576 военнослужащих были ранены, из них 696 – тяжело, 1149 – средне, 2731 – легко.

В том числе с начала наземной операции были ранены 2299 военнослужащих, из них 442 – тяжело, 702 – средне, 1155 – легко.

На текущий момент 29 военнослужащих госпитализированы с тяжелыми ранениями, 151 – с ранениями средней степени тяжести, 16 – с легкими ранениями.

В том числе 56 военнослужащих погибли в результате оперативных происшествий (28 – в результате "дружественного огня", 20 – в результате инцидентов с оружием и ДТП), и 1037 были ранены (652 – в результате инцидентов с оружием и ДТП, и 71 – в результате "дружественного огня".

15000 тысяч военнослужащих получили психологическую помощь после того, как у них были диагностированы симптомы ПТСР. Из них 82% вернулись в боевые части.

С начала войны на военную службу были призваны около 300 тысяч резервистов, включая 54000 женщин. 46,6% мобилизованных – в возрасте 20-29 лет, 12,6% - в возрасте 40-49 лет, 1% - в возрасте 60-69 лет.