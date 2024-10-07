ЦАХАЛ: по Израилю была выпущена баллистическая ракета из Йемена, она успешно перехвачена
время публикации: 07 октября 2024 г., 17:49 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 17:55
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что по центру Израиля была выпущена баллистическая ракета из Йемена.
ЦАХАЛ заявляет, что эта ракета успешно перехвачена.
Информация уточняется.
Сирены были слышны в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве, Модиине, Рош а-Айне, Од а-Шароне, Бейт-Шемеше и других городах, а также в районе аэропорта "Бен-Гурион".
Приостановлены вылеты и посадки в "Бен-Гурионе".
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