ЦАХАЛ: по Израилю была выпущена баллистическая ракета из Йемена, она успешно перехвачена

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что по центру Израиля была выпущена баллистическая ракета из Йемена.

ЦАХАЛ заявляет, что эта ракета успешно перехвачена.

Информация уточняется.

Сирены были слышны в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве, Модиине, Рош а-Айне, Од а-Шароне, Бейт-Шемеше и других городах, а также в районе аэропорта "Бен-Гурион".

Приостановлены вылеты и посадки в "Бен-Гурионе".