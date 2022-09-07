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    В Израиле

    Третий в истории: редчайший папирус эпохи Первого Храма возвращен из США в Израиль

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    Третий в истории: редчайший папирус эпохи Первого Храма возвращен из США в Израиль
    Управление древностей Израиля. Фото: שי הלוי     Третий в истории: редчайший папирус эпохи Первого Храма возвращен из США в Израиль
    Управление древностей Израиля. Фото: שי הלוי     Третий в истории: редчайший папирус эпохи Первого Храма возвращен из США в Израиль
    Управление древностей Израиля. Фото: שי הלוי     ВСЕ ФОТО

    Подразделение по борьбе с хищениями Управления древностей при помощи лауреата Премии Израиля профессора Шмуэля Ахитова смогли вернуть в Израиль папирус с древней надписью, датируемой VII-VI веками до н.э. – концом периода Первого Храма. Документ ранее не был известен науке.

    Надпись, в которой четыре строки, плохо сохранилась. Она была сделана ранним ивритским письмом. Предполагается, что ее источник – одна из пещер в Иудейской пустыне. Среди читаемых фрагментов – "пошли Ишмаэлю…" Это дает основание предположить, что перед нами частное письмо. В Израиле находятся еще два подобных папируса, также из Иудейской пустыни.

    История началась в 2018 году, когда скончалась исследовательница древних ивритских надписей доктор Ада Ярдени. Она не успела завершить последнюю статью, и подготовка труда к печати была поручена профессору Ахитову. К рукописи была приложена фотография надписи, еще не введенной в научный оборот. Ярдени сделала и ее первичную расшифровку.

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    Профессор Ахитов отмечает, что имя Ишмаэль, означающее "слушай, Господь" во время Первого Храма было распространено среди евреев. "В Писании оно впервые появляется у сына Авраама и Агари, однако это не единственный пример. Известен Ишмаэль бен Нетаниягу, убивший Гдалиягу бен Ахикама. Но находим мы его и в древних надписях – среди имен царских чиновников", – говорит он.

    Ученый сообщил об открытии в Управление древностей, было начато расследование, которое принесло плоды. Владельцем оказался житель американского штата Монтана. Он рассказал, что папирус в 1965 году был подарен его матери куратором Музея Рокфеллера Йосефом Саадом и торговцем древностями из Бейт-Лехема Александром Кенду. Через Кенду было продано и множество фрагментов Свитков Мертвого моря.

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    Владелец с гордостью рассказал, что надпись, вставленная в стеклянную раму, хранится у него дома. Однако израильские специалисты по древним документам смогли убедить его передать артефакт Израилю для исследования и сохранения в подобающих условиях.

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    Для этого его пригласили в нашу страну и продемонстрировали новейшие достижения в области подобных исследований. Чтобы проверить подлинность надписи, ее крошечный фрагмент был передан в лабораторию Института Вейцмана, где подтвердился вывод Ярдени о датировке папируса VII-VI веками до н.э.

    "В конце эпохи Первого Храма множество людей были грамотными. Об этом свидетельствует большое количество артефактов, среди которых остраконы и печати с надписями. Однако надписи на "органических носителях", таких как папирус, почти не сохранилось. От эпохи Второго Храма остались тысячи фрагментов свитков, от эпохи Первого Храма – всего три, включая этот", – подчеркивает важность находки глава свитков Иудейской пустыни Управления древностей Джо Узиэль.

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