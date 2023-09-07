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    В Израиле

    Израильские ученые представили Универсальную теорию эволюции человека

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    Израильские ученые представили Универсальную теорию эволюции человека
    Wikipedia.org. Фото: HistoriansWiki

    Израильские ученые Мики Бен-Дор и Ран Баркаи опубликовали в научном издании Quaternary статью, в которой утверждается, что одним из факторов, вызывавших интеллектуальное развитие человека эпохи палеолита, стала необходимость разработки нового оружия для охоты в результате уменьшения размеров дичи. Свое открытие они назвали Универсальной теорией эволюции человека, пишет "Гаарец".

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    Авторы статьи отмечают, что на сегодняшний день крупные травоядные, такие как слоны и носороги, сохранились в основном в Африке. Они называют охоту причиной их исчезновения в других районах, таких как Левант. Ученые констатируют, что особых навыков такая охота не требовала – только смелости и физической силы.

    Но после того, как крупные травоядные были съедены, человеку пришлось обратить внимание на более мелкую дичь – например, оленей, кабанов и антилоп. Для охоты потребовались копья с острым каменным наконечником, позволяющие убить животное с одного удара, а также лук и стрелы, ранящие на расстоянии.

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    Необходимость решения подобной задачи заставила человечество сделать огромный интеллектуальный рывок. Еще одним результатом, согласно публикации, стало переселение в пещеры, куда добычу можно было доставить целиком. Наконец, охота привела и к одомашниванию собак, которые не только могли сравниться в скорости с дичью, но и сами использовались как источник мяса.

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