"Кешет": правительство может отменить или отложить выборы в 12 населенных пунктах

По данным телеканала "Кешет", правительство рассматривает возможность отменить или отложить выборы в 12 населенных пунктах. Причиной этого стали опасения по поводу вмешательства организованной преступности в выборы.

Сайт "Мако" пишет, что этот вопрос обсуждался на заседании подкомитета по борьбе с преступностью в арабском секторе, который собирался 7 сентября.

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В ходе обсуждения представители ШАБАКа и полиции выказывали опасения, что преступные группировки будут угрожать кандидатам или попытаются провести своих кандидатов, и используют местные выборы для захвата власти в арабском секторе. На совещании прозвучало предложение отложить на три месяца проведение выборов или назначить комиссию по выбору глав и членов местных советов.

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"Мако" отмечает, что несколько членов комиссии просили дать им список населенных пунктов, в которых могут быть отменены выборы, но против этого был генеральный инспектор полиции.

В сообщении говорилось, что эта инициатива еще не получила оценку юридического советника.

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В сообщении пресс-службы министерства главы правительства ничего не говорится о предложении об отмене или переносе выборов. В официальном сообщении указывается, что в ходе заседания премьер-министру был представлен краткий пакет законодательных мер по содействию борьбе с преступностью в арабском секторе, который даст полиции технологические и административные инструменты, а также ужесточит экономические санкции и защитит население от ОПГ. Премьер-министр поручил ускорить темпы продвижения этих законов и распорядился создать группу министров, которая вскоре встретится для обсуждения вопроса сотрудничества полиции Израиля и ШАБАКа в вопросе использования технологических средств.

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Премьер-министру был также представлен отчет по выработке механизмов надзора за движением средств и тендерами в местных органах власти, а также отчет о продвижении пакета экономического законодательства, направленного на борьбу с рэкетом и черным капиталом.

Премьер-министр получил последние сводки о действиях в связи с инцидентами с применением насилия, произошедшими в связи с выборами в местные органы власти, а также отчет о совместной работе полиции и ШАБАКа в этом контексте. Премьер-министр распорядился создать специальную группу по борьбе с преступностью в арабском секторе с координатором во главе, которая подготовит проект резолюции для правительства по выработке механизма надзора за финансами местных властей.

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Лидер парламентской оппозиции и глава парии "Еш Атид" Яир Лапид в своем "твиттере" прокомментировал сообщение телеканала "Кешет", написав, что у правительства нет никакого права отменять выборы. "Обязанность правительства в демократическом государстве обеспечить проведение выборов при любой ситуации. Пусть пригонят всю полицию, привлекут МАГАВ для защиты избирательных участков, пусть этим займется ШАБАК (это его функции в соответствии с законом о ШАБАК), но правительство не должно отменять выборы".