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    В Израиле

    Рассекреченные израильские документы подтвердили особую роль Примакова накануне Войны Судного дня

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    Рассекреченные израильские документы подтвердили особую роль Примакова накануне Войны Судного дня
    AP Photo/Dmitry Lovetsky

    Накануне 50-й годовщины Войны Судного дня Государственный архив Израиля начал публикацию документов, проливающих дополнительный свет на предшествующий войне период, в том числе на действия Советского Союза накануне вторжения Египта и Сирии в Израиль.

    СССР не имел дипломатических отношений с еврейским государством, и миссия была поручена корреспонденту газеты "Правда" Евгению Примакову, занимавшему также пост заместителя директора института Мировой экономики и международных отношений АН СССР.

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    Подобный неофициальный статус позволял советам отмежеваться от сделанных его эмиссаров предложений, однако всем было ясно, что Примаков действует по поручению высшего советского руководства. Добавим, что в 90-е годы Примаков занял посты премьер-министра и министра иностранных дел России.

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    В израильских документах он обозначался кодом "дядя Цион" – возможно, это указывало на его еврейские корни. Примаков неоднократно встречался в Вене с израильскими представителями. Одна из встреч состоялась за полгода до войны. Согласно источникам, целью советского эмиссара было арабо-израильское урегулирование.

    Однако отчет, составленный генеральным директором МИД Израиля Мордехаем Газитом, свидетельствует, что Примаков пригрозил в случае отказа начать поставки Египту вооружений, которые изменят региональный баланс сил. При этом он не скрывал, что все сказанное им исходит от высшего руководства СССР.

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    Документы подтверждают публикации исследователей, согласно которым СССР рассчитывал укрепить свои позиции, выступив посредником между Израилем и Египтом, и Примакову отводилась ключевая роль в этих контактах. При этом следует учитывать и ухудшение советско-египетских отношений после прихода к власти президента Ануара Садата.

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