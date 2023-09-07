Рассекреченные израильские документы подтвердили особую роль Примакова накануне Войны Судного дня
Накануне 50-й годовщины Войны Судного дня Государственный архив Израиля начал публикацию документов, проливающих дополнительный свет на предшествующий войне период, в том числе на действия Советского Союза накануне вторжения Египта и Сирии в Израиль.
СССР не имел дипломатических отношений с еврейским государством, и миссия была поручена корреспонденту газеты "Правда" Евгению Примакову, занимавшему также пост заместителя директора института Мировой экономики и международных отношений АН СССР.
Подобный неофициальный статус позволял советам отмежеваться от сделанных его эмиссаров предложений, однако всем было ясно, что Примаков действует по поручению высшего советского руководства. Добавим, что в 90-е годы Примаков занял посты премьер-министра и министра иностранных дел России.
В израильских документах он обозначался кодом "дядя Цион" – возможно, это указывало на его еврейские корни. Примаков неоднократно встречался в Вене с израильскими представителями. Одна из встреч состоялась за полгода до войны. Согласно источникам, целью советского эмиссара было арабо-израильское урегулирование.
Однако отчет, составленный генеральным директором МИД Израиля Мордехаем Газитом, свидетельствует, что Примаков пригрозил в случае отказа начать поставки Египту вооружений, которые изменят региональный баланс сил. При этом он не скрывал, что все сказанное им исходит от высшего руководства СССР.
Документы подтверждают публикации исследователей, согласно которым СССР рассчитывал укрепить свои позиции, выступив посредником между Израилем и Египтом, и Примакову отводилась ключевая роль в этих контактах. При этом следует учитывать и ухудшение советско-египетских отношений после прихода к власти президента Ануара Садата.