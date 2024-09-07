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Израиль

ЦАХАЛ нанес авиаудар по штабу ХАМАСа, располагавшемуся на территории школы на севере Газы

время публикации: 07 сентября 2024 г., 00:31 | последнее обновление: 07 сентября 2024 г., 06:23
ЦАХАЛ нанес авиаудар по штабу ХАМАСа в городе Газа, располагавшемуся на территории школы
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 7 сентября ЦАХАЛ сообщил, что был нанесен авиаудар на севере Газы по штабу террористической организации ХАМАС на территории, где ранее располагалась школа "Халима Саадия".

ЦАХАЛ подчеркивает, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

Источники в ПА сообщают о не менее восьми убитых в результате удара по школе "Хаима Саадия" в Джабалии.

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