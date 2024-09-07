Муниципалитет Тель-Авива выплатит репатриантке около 80000 шекелей по решению суда

Мировой суд Тель-Авива принял к рассмотрению иск, поданный жительницей Бней-Брака против муниципалитета Тель-Авива о взыскании с нее задолженности по муниципальному налогу ("арноне")? сообщает Bizportal.

Истица рассказала, что в 2009 году ее банковский счет был внезапно арестован. Ей объяснили, что в 2002 году она якобы стала собственницей квартиры площадью в 100 квадратных метров в Тель-Авиве и с тех пор не выплачивает муниципальный налог. Женщина крайне удивилась, так как была новой репатрианткой и жила в Бней-Браке, кроме того, она ничего не знала о якобы приобретенной ею квартире в Тель-Авиве.

Попытки объяснить это сотрудникам муниципалитета не увенчались успехом. В течение многих лет она не могла отменить арест, наложенный на ее банковский счет, что, по мнению судьи Гая Хаймана, привело к финансовым проблемам и ухудшению психического состояния женщины.

Судья Хайман резко раскритиковал муниципалитет, приказав вернуть истице взысканные с нее 4000 шекелей, выплатить ей компенсацию в размере около 35000 шекелей, а также коменсировать расходы на адвокатские услуги (всего около 80 тысяч шекелей).