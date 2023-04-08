14-я суббота протестов против реформ правительства Нетаниягу: сотни тысяч участников почтили память жертв терактов

Вечером в субботу, 8 апреля, возобновились акции протеста против юридической реформы и правительства Биньямина Нетаниягу. Акции проводятся 14-ю субботу подряд. По словам организаторов, в демонстрациях сегодня вновь участвуют сотни тысяч граждан.

Самая массовая акция, как обычно, проходит в Тель-Авиве. Здесь, по оценке компании Crowd Solutions (анализирующей снимки с дронов), собрались около 140 тысяч человек. Примерно 15 тысяч граждан собрались на манифестацию в Кфар-Сабе. Тысячи участников собрали акции в Хайфе, Рамат а-Шароне, Реховоте, Герцлии. Сотни демонстрантов вышли на улицы Нагарии. Акция проходит также в районе Эйн-Геди, на берегу Мертвого моря.

В этот субботний вечер манифестации начинались с минуты молчания в память по жертвам терактов в Тель-Авиве и в восточной Самарии. Напомним, что жертвами терактов стали 36-летний Алессандро Парини (Италия) и сестры Рина (16) и Майя (20) Ди, из поселения Эфрат (репатриантки из Великобритании). В память о погибших были установлены свечи.

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Организаторы демонстрации в Тель-Авиве заранее объявили, что по требованию полиции марш на улице Каплан проводиться не будет, однако манифестация состоится. Вместо шествия участники акции создали "живую цепь" в память о жертвах терактов.

Организаторы протестов в Раанане, Нетании, Ор-Акиве и Каркуре отменили акции из-за терактов, объявив, что манифестации возобновятся на следующей неделе. Несмотря на это, у перекрестка Каркур собрались не менее 300 протестующих.

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Полиция призвала демонстрантов не блокировать дороги этим вечером, чтобы не усложнять работу по обеспечению безопасности в сложный период.

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Полиция также обратилась к участникам акций протеста с призывом проявлять осторожность и бдительность, сообщая о подозрительных предметах на улице или нарушениях общественного порядка.