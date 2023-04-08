Террорист, совершивший автомобильный теракт в Тель-Авиве, работал уборщиком в школе
45-летний Юсуф Абу Джабр из Кафр-Касема, осуществивший 7 апреля теракт в центре Тель-Авива, до конца прошлого года работал уборщиком в школе "Шазар" в Кирьят-Оно. Ученики и учителя школы были с ним знакомы.
Администрация учебного заведения сообщила об этом в полицию после того, как было опубликовано имя террориста.
Как уже сообщалось, у террориста было израильское гражданство ("синий паспорт"). Ранее этот гражданин не привлекался к ответственности за преступления в сфере безопасности.
Установлено, что террорист находился за рулем автомобиля Kia белого цвета, зарегистрированного на его жену. Также стало известно, что террорист был "вооружен" пластиковым игрушечным пистолетом. Но он сознательно достал его и угрожал им полицейскому. После чего был открыт огонь на поражение. По всей видимости, речь идет не только об автомобильном теракте, но и о случае так называемого "самоубийства через полицейского".
В результате теракта погиб один человек (итальянский гражданин – 36-летний Алессандро Парини), семь получили травмы от средней тяжести до легких. В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших.