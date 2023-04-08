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    В Израиле

    Террорист, совершивший автомобильный теракт в Тель-Авиве, работал уборщиком в школе

    время публикации: | последнее обновление:
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    На месте теракта
    Пресс-служба МАДА

    45-летний Юсуф Абу Джабр из Кафр-Касема, осуществивший 7 апреля теракт в центре Тель-Авива, до конца прошлого года работал уборщиком в школе "Шазар" в Кирьят-Оно. Ученики и учителя школы были с ним знакомы.

    Администрация учебного заведения сообщила об этом в полицию после того, как было опубликовано имя террориста.

    Как уже сообщалось, у террориста было израильское гражданство ("синий паспорт"). Ранее этот гражданин не привлекался к ответственности за преступления в сфере безопасности.

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    Установлено, что террорист находился за рулем автомобиля Kia белого цвета, зарегистрированного на его жену. Также стало известно, что террорист был "вооружен" пластиковым игрушечным пистолетом. Но он сознательно достал его и угрожал им полицейскому. После чего был открыт огонь на поражение. По всей видимости, речь идет не только об автомобильном теракте, но и о случае так называемого "самоубийства через полицейского".

    В результате теракта погиб один человек (итальянский гражданин – 36-летний Алессандро Парини), семь получили травмы от средней тяжести до легких. В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших.

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